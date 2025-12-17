マツダ、新型『CX-5』や『ロードスター』のレーシングカー展示へ…東京オートサロン2026

マツダは、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表した。

【画像全6枚】

今回のオートサロンでは、「ENEOSスーパー耐久シリーズ2025」に参戦した「MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept(55号車)」と「MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept(12号車)」、「XCRスプリントカップ北海道」に参戦した「MAGIC TY MAZDA CX-60」の3台のレーシングカーを展示する。

さらに、2025年に公開した新型マツダ『CX-5』の欧州仕様車を2台展示し、各展示車に関するトークショーを実施する。

ブース内には「MAZDA OFFICIAL GOODS SHOP」を設置し、2025年10月に発表された「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」の1/18スケールモデルカーを販売する。

なお、2026年1月11日には、マツダが協賛するe-モータースポーツリーグ戦「2025 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」の決勝大会がオートサロン会場内で開催される。

マツダは今後も、走る歓びでいきいきとする体験を通じて、クルマは楽しいという共感の輪を広げていく。