「S耐由来の走りはロマン」特別な『ロードスター』に熱視線！ マツダ最高級の価格にも「それでも欲しい」の声

マツダは10月24日より、サブブランド「MAZDA SPIRIT RACING」初の市販車となる特別な『ロードスター』の予約受注を開始する。SNSでは「スーパー耐久由来の走りはロマン」「マツダ車の中でも一番高いけど、12rが欲しいのです」など反響を呼んでいる。

【画像】MAZDA SPIRIT RACINGの特別なロードスター

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」と「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」の両モデルはスーパー耐久シリーズに関わったエンジニアが開発を担当し、培った技術を惜しみなく投入。パワートレインや車体の進化を反映し、「速さ」だけでなく「質感」にもこだわったモデルとなっている。4代目マツダ『ロードスター』の国内仕様ソフトトップモデル初となる2.0リットルエンジンを搭載しているのも大きな特徴だ。

2200台限定の「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」は、街中からサーキットまで意のままに走る楽しさを追求した、「走り」と「質感」にこだわったモデル。200台限定の「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」は、最高出力200ps、フルバケットシートなど、サーキット走行を存分に楽しむための技術や装備を搭載したメーカーコンプリートモデルとなる。

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」については、商談予約抽選の応募受付を公式アプリ「倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING」内で10月5日14時から10月20日23時59分まで実施する。抽選結果は10月23日の予定。

発売は2026年1月上旬の予定で、価格は「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」が526万5700円、「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」が761万2000円。

X（旧Twitter）では、「スーパー耐久由来の走りはロマン」「マツダ車の中でも一番高いけど、12rが欲しいのです」など、スーパー耐久で培われた走りに魅了されるファンは多く、価格が高めながらも手に入れたいという熱い声が上がっている。

また「商談抽選申し込み完了」「商談抽選に申し込んだ後は結果待ち」など、数々のマツダファンがすでに商談抽選への申し込みを完了しており、現在は結果発表を心待ちにしているようだ。

また「MAZDA SPIRIT RACING 3はいつ出るのよ？」「これを機にMazda spirit racing 3もブリスターフェンダーがぶっとく張り出して市販化してほしい」など、ファンの間では、「MAZDA SPIRIT RACING 3」の登場を期待する声も多く寄せられている。