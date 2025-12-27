「これは欲しすぎる…」スズキ『ジムニーノマド』と『DR-Z4S』の『モンスターハンター』コラボ仕様に話題沸騰！

スズキは24日、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に人気ゲーム『モンスターハンター』とコラボした『ジムニーノマド』と『DR-Z4S』を出展する。SNS上では「これは欲しすぎる…」、「バイクのカラーめっちゃいい！」と話題になっている。

【画像】「モンハン」とコラボしたスズキ『ジムニーノマド』と『DR-Z4S』

スズキは、「東京オートサロン2026」に参考出品車5台を含む計9台を出展するが、その中で「カプコン」が販売する人気ゲーム「モンスターハンター（通称『モンハン』）」とのコラボレーションした2つのモデルを用意した。広大な自然の中で狩猟生活を送るという、ゲームの世界を反映させた「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と、「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」である。

スズキ JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition

「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」のベースとなる『ジムニーノマド』は普通乗用車の『ジムニーシエラ』をベースに5ドアとしたもの。ゲーム内に登場する「簡易キャンプ」をモチーフに、ゲームから飛び出してきたかのような臨場感あふれるグラフィックスが施されている。

『DR-Z4S』は10月に発売されたばかりの、オンロードから本格的なオフロードまで幅広く楽しめるデュアルパーパスモデルで、また希少な400cクラスのオフローダーとして注目されている。今回のコラボレーションでは、ゲーム内でプレイヤーが騎乗し、移動やアクションを共にする相棒のモンスター「セクレト」をモチーフにした、鮮やかなブルーのグラフィックスが採用された。

スズキとモンハンとの意外なコラボレーションにX（旧Twitter）では、「どこかメーカーとモンハンがコラボして欲しいと思ってたけど、スズキだった！」、「これはマジで欲しいわー！」など話題になっている。

スズキ DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition

「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」については「内装とかも気になるぅ」、「軽のジムニーにもカスタムできるのかな」といった反応があった。また「チャームとかのコラボのアクセサリー出ないかな」というコメントも。

「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」に対しても「めちゃくちゃ格好良くて欲しい」、「バイクのカラーめっちゃいい！」、「シートカラーオシャレすぎる」など、注目を集めている。

また販売への期待も高まっており、「欲しいけど、コラボモデルだから高くなるだろうなぁ」といった声も上がっていた。

スズキはこれまで、同じくカプコンの人気格闘ゲーム『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』が出展され大きな話題となったが、今回の出展もモビリティ、ゲームの双方のファンから注目を集めている。