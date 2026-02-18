スズキ、『モンスターハンター』とコラボ…『ジムニー』と『DR-Z4S』を「モンハンフェスタ'26」に出展へ

スズキは、カプコンが販売する人気ゲーム『モンスターハンター』とコラボレーションした『ジムニー ノマド』および『DR-Z4S』を、2月22日に幕張メッセで開催される「モンスターハンターフェスタ'26」のスズキブースに展示する。

【画像】『モンスターハンター』とコラボした『ジムニー』と『DR-Z4S』

スズキ JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition（東京オートサロン2026）

今回展示するのは、1月に開催された「東京オートサロン2026」「大阪オートメッセ2026」にも出展し、好評を得た「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」だ。

車両展示のほかにも、限定デジタルステッカーのプレゼントなども実施する。

スズキ DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition（東京オートサロン2026）

「モンスターハンターフェスタ'26」は、入場無料・フリー入場制の、全国のハンターが集結する「モンスターハンター」ファンのお祭りイベント。武器や防具、モンスターの等身大展示、オリジナルグッズ販売、ステージなど様々なコンテンツが展開されるほか、最速ハンターを決める「狩王決定戦」も同時開催される大型イベントだ。

『モンスターハンター』シリーズは、カプコンが提供するハンティングアクションゲームで、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かう作品。2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、世界中から注目を集めるコンテンツに成長した。