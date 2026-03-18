働く車の体験イベント、トラクターや馬運車など展示…あみプレミアム・アウトレットで3月20日

あみプレミアム・アウトレット(茨城県稲敷郡阿見町)は3月20日、茨城県内の5団体と連携した体験型イベント「あつまれ!はたらくくるま in あみプレミアム・アウトレット」を開催する。

【画像全4枚】

本イベントは2023年にスタートし、今回で4回目を迎える人気企画だ。関東鉄道、JRA日本中央競馬会、諸岡、ヤンマーアグリジャパンなどの5団体が参加し、地域の産業を支える車両に焦点を当てる。

会場では、茨城の農業を支える大型トラクターや、競走馬を安全に運ぶ馬運車、不整地で活躍するキャリアダンプなどを展示。乗車体験や制帽を被っての記念撮影、子ども安全免許証の発行など、家族みんなで楽しめるコンテンツを用意する。

関東鉄道は路線バスを展示し、制帽着用での記念撮影や整理券を取る体験、降車ボタンを押すなどの乗車体験ができる。JAF茨城支部はレッカー車を展示し、子ども安全免許証(顔入りカード)を無料発行する。JAF会員にはオリジナルグッズもプレゼントする。

JRAは日本馬匹輸送自動車の馬運車を展示。通常は立ち入ることができない、競走馬が乗る荷台スペースの見学が可能だ。諸岡はゴムクローラのパイオニアとして、キャリアダンプMST-300VDへの乗車と記念撮影を実施。ヤンマーアグリジャパンは大型トラクターYT5114Rへの乗車体験を提供する。

イベント開催日を含む3月13日から22日まで、春物アイテムや新生活グッズをお得に購入できる「プレミアム・アウトレット セール」も同時開催。期間中の土日祝日には「スプリングマルシェ」として、ニューバランスやアンカー、ビラボン、クイックシルバー、ガッチャなどのブランド屋外催事も楽しめる。

施設内で3000円以上購入したレシートを提示し、アンケートに回答すると、路線バスの復路無料チケットがプレゼントされる。

開催時間は9時30分から16時まで。天候等により変更・中止となる場合がある。