スバル、パフォーマンス際立つ特別仕様車やスーパー耐久新参戦車両を公開へ…東京オートサロン2026

SUBARU（スバル）は、スバルテクニカインターナショナル（STI）と共同で、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展すると発表した。

【画像】黄色いレヴォーグとWRX S4

スバルは「安心と愉しさ」を基盤に、走る愉しさを表現するパフォーマンスシーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するアドベンチャーシーンという2つのシーンを際立たせ、顧客との絆や共感をさらに深めていくことを目指している。今回のスバル/STIブースでは、『レヴォーグ』や『WRX S4』、『インプレッサ』をベースとした車両に加え、初公開となるスーパー耐久シリーズ2026参戦車両や、スーパーGT2026参戦車両などを展示し、スバルのパフォーマンスシーンを際立たせる。

『レヴォーグ STI Sport R-Black Limited II STI Performance』は、「レヴォーグ」の「STI Sport EX」グレードをベースとし、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール(マットブラック塗装)や、フロントフェイス、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調している。インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りRECAROフロントシートや、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様とした。また、これらの装備に加え、スバル純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着している。

『WRX S4 STI Sport R-Black Limited II STI Performance』は、「WRX S4」の「STI Sport R EX」グレードをベースとし、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール(マットブラック塗装)や、ヘッドライト、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調している。インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りRECAROフロントシート、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様とした。また、これらの装備に加え、スバル純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着している。

『インプレッサ ST-H STI Performance Edition PLUSパッケージ装着車』は、スポーティかつカジュアルなデザイン、優れた運動性能、とことん使えるユーティリティを備えた「インプレッサ」の「ST-H」グレードに、モータースポーツで鍛えたSTIパフォーマンスパーツを装備。スポーティな世界観を感じさせるデザインとするとともに、クルマとの一体感や、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性を実現し、インプレッサの走行性能をより高めた。

この他、スーパー耐久シリーズ2026に参戦する新たな車両を展示。スーパーGT 2026 GT300クラスに参戦する「BRZ GT300 2026」を展示する。全日本ラリー選手権2026に参戦する車両も展示する予定だ。

1月10日、11日にプロドライバーの新井敏弘選手、久保凜太郎選手によるショーランを実施する。2022-2023シーズンの全日本ラリー選手権に参戦していたスバル 「WRX STI」が会場を駆け抜け、走る愉しさ・操る愉しさを来場者に届ける。

また、スバル/STIのプロドライバーやエンジニアが登壇し、昨シーズンの振り返りや今シーズンへの意気込みについて、モータージャーナリストの河口まなぶ氏をMCに迎えたトークショーを実施する。