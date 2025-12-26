ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「サプライズ発表だと!?」新型レクサス『RZ』、「F SPORT」登場に驚きの声

レクサス RZ550e F SPORT
  • レクサス RZ550e F SPORT
  • レクサス RZ550e F SPORT
  • レクサス RZ550e F SPORT
  • レクサス RZ550e F SPORT
  • レクサス RZ550e F SPORT
  • レクサス RZ550e F SPORT
  • レクサス RZ 改良新型
  • レクサス RZ550e F SPORT

レクサスは12月24日、電動SUVでEVの『RZ』の改良新型を全国のレクサス店で発売した。価格は790万円からだ。これに対しSNS上では「隠し球か」「ステアバイワイヤ違和感ないのかな」など驚きの声が多く上がっている。

【詳細画像】レクサス RZ550e F SPORT

同車は2005年の「RX400h」以来、電動化と走行性能の両立を追求してきたレクサスの技術を集結。今回、BEV（バッテリーEV）システムを全面刷新し高出力モーターを搭載。航続距離の伸長と充電時間の短縮を図った。

また、レクサス初となるステアバイワイヤシステムを搭載したスポーティモデル「RZ550e F SPORT」をラインアップに追加。これはドライバーの操作感を新たにし、走る楽しさを高める狙いだ。最大システム出力は300kW（約408PS）で、0-100km/h加速は4.4秒だ。

レクサス RZ550e F SPORTレクサス RZ550e F SPORT

エクステリアには、F SPORTカラーのほか、空力性能を向上させるための前後スポイラーとホイールを設定。インテリアにF SPORTシートやアルミペダル類の装備により、スポーティな世界観を演出した。

プラットフォームも改良し、新開発四輪駆動システム「DIRECT4」を進化。走行時の静粛性も高めた。急速充電規格はCHAdeMOを採用し、充電利便性も向上している。

レクサス RZ550e F SPORTレクサス RZ550e F SPORT

これに対しX（旧Twitter）上では、「これは隠し球か」「サプライズ発表だと!?」「ブラックカッコいい」など、改良新型に合わせて追加となった「F SPORT」に驚きの声が多く上がっていた。

また、「一番の注目はステアバイワイヤ」「操作に違和感ないのかな」「切れすぎて慣れるまでは注意が必要かも」など、レクサス初の採用となったステアバイワイヤ機構に対し注目の声も多く見られた。

《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス RZ

レクサス（Lexus）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES