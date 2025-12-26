「サプライズ発表だと!?」新型レクサス『RZ』、「F SPORT」登場に驚きの声

レクサスは12月24日、電動SUVでEVの『RZ』の改良新型を全国のレクサス店で発売した。価格は790万円からだ。これに対しSNS上では「隠し球か」「ステアバイワイヤ違和感ないのかな」など驚きの声が多く上がっている。

【詳細画像】レクサス RZ550e F SPORT

同車は2005年の「RX400h」以来、電動化と走行性能の両立を追求してきたレクサスの技術を集結。今回、BEV（バッテリーEV）システムを全面刷新し高出力モーターを搭載。航続距離の伸長と充電時間の短縮を図った。

また、レクサス初となるステアバイワイヤシステムを搭載したスポーティモデル「RZ550e F SPORT」をラインアップに追加。これはドライバーの操作感を新たにし、走る楽しさを高める狙いだ。最大システム出力は300kW（約408PS）で、0-100km/h加速は4.4秒だ。

レクサス RZ550e F SPORT

エクステリアには、F SPORTカラーのほか、空力性能を向上させるための前後スポイラーとホイールを設定。インテリアにF SPORTシートやアルミペダル類の装備により、スポーティな世界観を演出した。

プラットフォームも改良し、新開発四輪駆動システム「DIRECT4」を進化。走行時の静粛性も高めた。急速充電規格はCHAdeMOを採用し、充電利便性も向上している。

レクサス RZ550e F SPORT

これに対しX（旧Twitter）上では、「これは隠し球か」「サプライズ発表だと!?」「ブラックカッコいい」など、改良新型に合わせて追加となった「F SPORT」に驚きの声が多く上がっていた。

また、「一番の注目はステアバイワイヤ」「操作に違和感ないのかな」「切れすぎて慣れるまでは注意が必要かも」など、レクサス初の採用となったステアバイワイヤ機構に対し注目の声も多く見られた。