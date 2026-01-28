レクサス『RZ』改良新型、動く光で車内を演出する「ダイナミック陰影イルミネーション」搭載…豊田合成が開発

豊田合成が開発した光の模様で車室内を彩るLEDランプユニット「ダイナミック陰影イルミネーション」が、レクサス『RZ』改良新型の「versionL」と「F SPORT」に採用された。

【画像】レクサス RZ 改良新型

近年、車室内の演出として、音楽や接近通知などのセンサーに連動したイルミネーションへのニーズが高まっている。このようなニーズに対応するため、豊田合成は独自の光学設計技術を活用し、LEDランプに繊細な柄のプレートを組み込み、車室内に光の模様を鮮明に投影して演出するイルミネーションの開発を進めている。

今回開発した製品は、3つのLEDランプを切り替えることで、ドアの内側で光が揺らいでいるような簡易的なアニメーション表現を実現した。これにより、乗員が心地よく過ごせる車内空間の提供に貢献する。

ドアの開閉時に、ドアトリムオーナメントに揺らぐような光の模様を投影し、室内空間に華を添えるイルミネーション。レクサスのデザイン思想「Time in Design」に基づいた、時間の移り変わりを感じさせる徐々に変化する繊細な陰影柄が、心地良い時間を提供します。

なお、レクサスRZ改良新型には、次世代の操舵システムに対応した豊田合成製の新型ハンドル「ステアバイワイヤシステム用ステアリングホイール」もF SPORTに採用されている。このシステムは、タイヤの角度を電気信号で制御するステアバイワイヤシステムにより、Uターンや駐車の際にハンドルを大きく回転させる必要がないため、航空機の操縦桿のような形状を採用している。