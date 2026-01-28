ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

レクサス『RZ』改良新型、動く光で車内を演出する「ダイナミック陰影イルミネーション」搭載…豊田合成が開発

レクサスRZ改良新型の「ダイナミック陰影イルミネーション」
  • レクサスRZ改良新型の「ダイナミック陰影イルミネーション」
  • レクサスRZ改良新型の「ダイナミック陰影イルミネーション」
  • レクサスRZ改良新型の「ダイナミック陰影イルミネーション」
  • レクサス RZ 改良新型
  • レクサス RZ 改良新型

豊田合成が開発した光の模様で車室内を彩るLEDランプユニット「ダイナミック陰影イルミネーション」が、レクサス『RZ』改良新型の「versionL」と「F SPORT」に採用された。

【画像】レクサス RZ 改良新型

近年、車室内の演出として、音楽や接近通知などのセンサーに連動したイルミネーションへのニーズが高まっている。このようなニーズに対応するため、豊田合成は独自の光学設計技術を活用し、LEDランプに繊細な柄のプレートを組み込み、車室内に光の模様を鮮明に投影して演出するイルミネーションの開発を進めている。

今回開発した製品は、3つのLEDランプを切り替えることで、ドアの内側で光が揺らいでいるような簡易的なアニメーション表現を実現した。これにより、乗員が心地よく過ごせる車内空間の提供に貢献する。

ドアの開閉時に、ドアトリムオーナメントに揺らぐような光の模様を投影し、室内空間に華を添えるイルミネーション。レクサスのデザイン思想「Time in Design」に基づいた、時間の移り変わりを感じさせる徐々に変化する繊細な陰影柄が、心地良い時間を提供します。

なお、レクサスRZ改良新型には、次世代の操舵システムに対応した豊田合成製の新型ハンドル「ステアバイワイヤシステム用ステアリングホイール」もF SPORTに採用されている。このシステムは、タイヤの角度を電気信号で制御するステアバイワイヤシステムにより、Uターンや駐車の際にハンドルを大きく回転させる必要がないため、航空機の操縦桿のような形状を採用している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

豊田合成

レクサス RZ

レクサス（Lexus）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES