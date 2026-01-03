ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス『RZ』を“純正”で後付けパワーアップ！ KINTO車もOK、22万円で出力30kW向上

レクサスRZとトヨタ自動車 LE開発部 ZLE1 グループ長 寺田寧之氏
  • レクサスRZとトヨタ自動車 LE開発部 ZLE1 グループ長 寺田寧之氏
  • レクサス Performance Upgrade “Boost”＋インタラクティブマニュアルドライブ for RZ
  • Performance Upgrade “Boost”
  • Performance Upgrade “Boost”
  • インタラクティブマニュアルドライブの「バーチャルパワートレーン」
  • インタラクティブマニュアルドライブの「バーチャルパワートレーン」
  • インタラクティブマニュアルドライブの「インタラクティブマニュアルドライブサウンド」
  • インタラクティブマニュアルドライブの「シフトガイドメーター」

トヨタ自動車は、レクサスの純正オプションを正規販売店で後付けできるサービス「LEXUS UPGRADE FACTORY」において、レクサス『RZ』向けの走行性能アップグレードメニューの提供を開始した。

【画像】レクサス RZのアップグレードメニュー

対象車両は「RZ 500e version L（AWD）」で、「Performance Upgrade “Boost”＋インタラクティブマニュアルドライブ for RZ」として提供される。価格は22万円（税込み・作業工賃含む）で、車両の利用方法は所有・サブスクなどを問わず注文できる。

レクサス Performance Upgrade “Boost”＋インタラクティブマニュアルドライブ for RZレクサス Performance Upgrade “Boost”＋インタラクティブマニュアルドライブ for RZPerformance Upgrade “Boost”Performance Upgrade “Boost”

BEV ECUのソフトウェアを最適化することで、システム最高出力を250kWから280kWへと向上させる。これにより0-100km/hの加速性能が5.3秒から4.6秒に短縮されるだけでなく、中間加速領域においても、より伸びやかで爽快なドライビングフィールを実現する。航続距離はそのままに、RZが持つ本来の運動性能をさらに引き出す。

「インタラクティブマニュアルドライブ」は、レクサスが開発したBEVにおける新しい運転体験技術だ。パドルシフトを操作することで、仮想的な8速ギアシフトに応じた駆動力を発生させるとともに、加減速に合わせたサウンドや専用のシフトガイドメーターが連動する。

主な機能は、「バーチャルパワートレーン」「インタラクティブマニュアルドライブサウンド」「シフトガイドメーター」の3つ。

インタラクティブマニュアルドライブの「バーチャルパワートレーン」インタラクティブマニュアルドライブの「バーチャルパワートレーン」インタラクティブマニュアルドライブの「バーチャルパワートレーン」インタラクティブマニュアルドライブの「バーチャルパワートレーン」

バーチャルパワートレーンは、仮想パワーソースと8速の仮想トランスミッションを持ち、アクセル開度と車速に応じて算出した仮想パワーソーストルクにパドルシフトで選択したギア段のギア比を乗じて駆動力を出力。高揚感のある加速やシーンに応じた操作を通じてより深くクルマとの対話を楽しむことが可能になる。

インタラクティブマニュアルドライブサウンドは、車速や駆動力に連動したサウンドを前後のスピーカーから出力。ダイナミックで臨場感のあるドライビング体験を提供する（2024年発売のRZ 550e “F SPORT”では標準搭載）。

シフトガイドメーターは、タコメーターとパワーメーターの特徴をあわせもったメーター。仮想パワーソース回転数の増減およびパワーの大小に応じて伸縮するとともに、シフトポジションのギア段を表示する。バーの長さにより、変速操作の必要性をドライバーに視覚的なインフォメーションとして表示し、テンポの良いシフトワークを促してドライバーとクルマの一体感を高める。

インタラクティブマニュアルドライブの「シフトガイドメーター」インタラクティブマニュアルドライブの「シフトガイドメーター」

トヨタ自動車LE開発部 ZLE1 グループ長の寺田寧之氏は、「私自身、昔のカーライフの楽しみの1つであった『自分のクルマを徐々に自分好みに改造していくことで、さらに大好きな愛車になっていく』という、最新の電子制御のクルマでは簡単にはできなくなってしまった『改造する楽しみ』をもう一度味わっていただきたいという想いでこの商品の開発をしました」と開発のねらいを語る。

「最大出力の向上（＋30kW）だけでも愛車の大きな進化を体感いただけますが、さらにインタラクティブマニュアルドライブとセット施工とすることで、単なるBEVではなく、ガソリンエンジン車のようにシフトチェンジ操作も楽しめるクルマに変身できるのがポイントです。普段はBEVならではの静かでスムーズなドライビングを楽しんでいただき、休日や仕事帰りなどちょっと気分転換したい時、追加された『M-Mode』スイッチを押していただくことで、一瞬にして適度な高揚感もある別のクルマに乗り換えたような全く新しい体験をしていただくことができます」

今後もアップグレードメニューの開発を通じて、BEVにしかない新たな魅力を提供するとした。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス RZ

レクサス（Lexus）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES