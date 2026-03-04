豊田合成、芦森工業を完全子会社化…エアバッグとシートベルトの統合開発へ

豊田合成は3月1日付で、芦森工業の全株式を取得し完全子会社化を完了したと発表した。

豊田合成は2021年5月に芦森工業と資本業務提携契約を締結して以来、セーフティシステムにおける協業体制を構築してきた。2023年11月には、開発・設計、販売、調達および生産におけるシナジー効果を強化するため、同社を持分法適用関連会社とした。

今回の完全子会社化により、エアバッグとシートベルトを組み合わせた最適な乗員保護の提供を通じて交通事故死傷者数の低減に貢献できる「セーフティシステムの総合サプライヤー」を目指し、統合効果の最大化を図る。

セーフティシステム事業における統合効果として、事業での意思決定の迅速化・経営資源の最適化を図る。また、エアバッグとシートベルトを組み合わせた最適制御などを実現できるセーフティシステムに対する需要の増加を受け、エアバッグ・シートベルトの開発を一体的に推進する。

機能製品事業の更なる成長として、芦森工業の管路更生工法「パルテム」は管路インフラの老朽化(更生工事の需要急増)に対応し、社会課題の解決に寄与できる事業として成長を目指す。

パルテムは地下に埋設された下水道などを掘り起こさず補修する「非開削工法」であり、コスト・工期・環境負荷において優れている。