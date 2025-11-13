「ソウルレッド」も完全再現！クルマ用塗料を使ったマツダ公式『ロードスター』スマホケース発売

エンターテインメントマーケティングがマツダ『ロードスター』の実車カラーを再現したスマートフォンケース『Roadster スマホケース』を新発売。マツダのオフィシャルライセンス商品で、価格は6578円（税込）。購入は同社の販売サイトより。

【画像】マツダ車カラーを完全再現した『Roadster スマホケース』

「Roadster スマホケース」は、ロードスターの美しいカラーリングとブランドイメージをスマートフォンケースで楽しめる商品だ。マツダ車を代表する人気カラーである「マツダレッド」と呼ばれるソウルレッドクリスタルメタリックも実現している。

発売されたばかりのiPhone17を含むiPhoneシリーズとXperia、Galaxy、Google Pixel、AQUOS、ARROWS、OPPOなどAndroid各機種に対応する。市販のほとんどのスマートフォンケースでは実現できないパールやメタリックカラーも、実車と同じく再現している。

自動車用塗料使用でマツダ車カラーを完全再現した『Roadster スマホケース』

カラーラインナップはソウルレッドクリスタルメタリック（46V）、スノーフレイクホワイトパールマイカ（25D）、ジェットブラックマイカ（41W）、アークティックホワイト（A4D）、ポリメタルグレーメタリック（47C）、マシーングレープレミアムメタリック（46G）の全6色が用意されている（カッコ内はマツダ純正カラーコード）。

素材はポリカーボネイトを使用、速走行中に小石などが当たっても大きな傷をつけず、アスファルトや汚泥などの付着にも耐える自動車用のトップコーティングを採用している。