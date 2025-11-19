アルパインスターズ、4輪競技向けレーシングスーツなど2026年ラインナップが発売

人気レーシングウエアブランド・アルパインスターズから2026年新製品のレーシングスーツ、アンダーウエア、レーシンググローブ、シューズなどが販売開始。4輪競技向けの各ラインナップは以下のとおり（価格はすべて税込み）。

【画像】アルパインスターズの4輪競技向け2026年ラインナップ

●GP RACE V3 SUIT FIA：10万9890円

GP RACE V3 SUIT FIA

4輪向けレーシングスーツ新製品。フローティングアーム構造（伸縮性ニットインサート付き）で操作時の抵抗を低減し、100%アラミド製アウターシェルで優れた耐熱・耐炎性能と、背面・ウエスト・股部アラミドストレッチパネルにより優れた可動性を実現。ニット素材の伸縮性パネルを組み合わせた2層構造のスーツで、最高の快適性と優れた通気性を実現。エポーレットは緊急時のドライバー救出を考慮した設計を採用。ドライバーの快適性を高めるソフトネックデザインやリブ仕様の袖口・足首で快適性と軽量性を追求。FIA8856-2018公認。カラーは143 ANTHRACITE RED/155 BLACK YELLOW FLUO/194 SILVER ANTHRACITE/1587 ANTHRACITE BLUE/119 BLACK SILVERの5色展開。レギュラーフィットデザイン・44～66の14サイズ。

●SP V3 SHOES：4万0040円

SP V3 SHOES

4輪向けシューズ新製品。アルパインスターズ独自のレーシングスペックソールと解剖学的プロファイル設計を採用した最新モデル。特別なグリップパターンにより、優れたペ

ダルフィールと操作性を提供。耐炎素材を全体に使用し、ドライバー保護性能も確保。ロゴおよびブランディングは最新デザインへアップデートされ、よりスポーティで現代的な外観を実現している。USサイズの5～13（13サイズ・一部特注）。カラーは12 BLACK WHITEのみ。FIA8856-2018公認、SFI 3.3認証取得。

●RADAR v2 SHOES FIA/SFI：5万2580円

RADAR v2 SHOES FIA/SFI

4輪向けシューズ新製品。F1・NASCAR・IndyCarのトッププロフェッショナルピットクルーと共同開発された、ピット作業専用シューズ。かかと・つま先強化構造、耐炎アラミドライニング、通気性パネル、アルパインスターズ独自のラバーコンパウンドソールにより、素早いピットワークと長時間作業のどちらにも対応。高い保護性能と快適性、強力なグリップを兼ね備えている。かかと部の低めカットで可動性を向上させ、ピット作業時の膝立ちや素早い動きをサポートするTPRストラップ規格を採用。USサイズの6～13。カラーは12 BLACK WHITEのみ。FIA8856-2018公認、SFI 3.3認証取得。

●TEMPEST V3 WP GLOVES：2万1780円

●TEMPEST V3 S WP GLOVES（ユース向け）：1万9580円

TEMPEST V3 S WP GLOVES（ユース向け）

4輪向けグローブ新製品。雨天下での走行に最適化された3層構造の防水グローブ。防水性能に加え、フリースライニングによる優れた保温性を備え、厳しいウェザーコンディションでも高い快適性を提供する。さらに、高性能ラバーコンポジットパームが優れたグリップ力とコントロール性を発揮し、ウェット路面でのドライビングパフォーマンス最大化に貢献。ガントレットカフ＋180°エラスティックリスト＆ベルクロストラップで確実なフィットと容易な着脱を実現。サイズはS/M/L/XL/2XLの5サイズ（ユース向けのTEMPEST V3 S WPはS/M/L/XLの4サイズ）。カラーは167 BLACK FLUO GREEN SILVERのみ。FIA最新カート競技規格にも適合。

●TECH-M V2 GLOVES：4万2680円

TECH-M V2 GLOVES

4輪向けグローブ新製品。タイヤ交換時にホイールガンを使用するピットクルーのために専用設計・開発された耐火インパクトグローブ。衝撃吸収性能と耐摩耗性を高次元で融合し、作業時の安全性と操作性を最大化している。FIA 8856-2018 規格に適合し、過酷なピット作業に求められる最高レベルの保護性能とフィット感を提供。サイズはS/M/L/XL/2XL/3XLの6サイズ。カラーは12 BLACK WHITEのみ。

●ZX EVO V3 TOP LS FIA SFI：3万2890円

ZX EVO V3 TOP LS FIA SFI（55 FLUO YELLOW）

4輪向けアンダーウエア（トップス）の追加カラー。独自の断熱性と永続的な耐火性を持つ天然セルロース繊維LENZING FRビスコース繊維を採用し、内部構造で汗を吸収し、長時間の涼しさを保ち熱ストレスや熱中症を防止する。F1仕様の軽量で薄いインナーで、レーシングスーツ着用時の快適性を大幅に向上、襟部の縫い目を減らし、圧力ポイントを軽減している。XS/S、M/L、XL/2XLの3サイズ、従来の20 WHITE/55 FLUO YELLOW/10 BLACKに加えて30 REDが追加された4カラー。FIA 8856-2018およびSFI 3.3基準に適合。

●ZX EVO V3 BALACLAVA FIA/SF：1万6280円

ZX EVO V3 BALACLAVA FIA/SF（20 WHITE）

4輪向けバラクラーバの追加カラー。耐火性と熱伝達保護に優れたLENZING FRビスコース繊維を採用。上記のトップス同様に内部構造で汗を吸収し、長時間の涼しさを保ち熱ストレスや熱中症を防止する。口元と背面に伸縮性のあるオープンニット構造で通気性を向上、顔の部分は二重層で保護性を強化、給水チューブ用の口元開口部あり。ワンサイズのみ、従来の20 WHITE/55 FLUO YELLOW/10 BLACKに加えて30 REDが追加された4カラー。FIA 8856-2018およびSFI 3.3基準に適合。

●TECH-1 Z V3 SHOES FIA：7万6780円

TECH-1 Z V3 SHOES FIA（2062 WHITE GREEN GUM SILVER）

4輪向けシューズの限定カラー。軽量で柔らかくしなやかなカンガルーレザーを使用し、優れた快適性とフィット感を実現。ラバーアウトソールは左右非対称で、撥水性と耐油性を備え、高いグリップ力を発揮する。新しいニットストレッチタンとヒールプルタブで着脱も簡単。USサイズの5～13（13サイズ・一部特注）。今回追加の限定カラーは2062 WHITE GREEN GUM SILVER。FIA8856-2018公認。