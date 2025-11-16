ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ポルシェのスーパーカー『カレラGT』25周年記念、「カプセルコレクション」日本発売…全12アイテム

ミニカー（1:43スケール）（世界限定1270 台）
  • ユニセックスブルゾンジャケット
  • イミテーション車両キー（世界限定612 個）
  • クレストキーリング
  • プレイモービル
  • プーマスピードキャット スニーカー（世界限定1270 足）
  • ユニセックスキャップ
  • ユニセックスTシャツ（ブラック）

ポルシェジャパンは11月14日、スーパーカー『カレラGT』の25周年を記念する「25YカレラGTカプセルコレクション」（全12アイテム）を、全国のポルシェ正規販売店と公式オンラインショップで発売した。

【画像】「25YカレラGTカプセルコレクション」

カレラGTは、5.7リッターV10自然吸気エンジンと6速マニュアルギアボックスを搭載した伝説的なスーパースポーツカーで、1270台が製造された。その設計思想は、ポルシェがモータースポーツで培ってきた情熱と技術を公道で体現するという哲学を象徴している。

今回の25周年記念コレクションは、「L'Art de l'Automobile」のデザイナーのアーサー・カー氏が、「カーボン」「サウンド」「カーブ」というカレラGTを象徴する要素を組み込んでデザインした。

コレクションの主要アイテムには、世界限定1270足のプーマスピードキャットスニーカー（4万5540円）、ユニセックスブルゾンジャケット（7万0840円）、世界限定612個のイミテーション車両キー（4万9390円）、世界限定1270台のミニカー1:43スケール（1万6940円）などが含まれる。

ポルシェライフスタイルは、ファッションアイテムを中心に時計やアクセサリー、ホーム&オフィス、ゴルフなどのスポーツアイテムを数多く取り揃えており、年に3回新しいコレクションを展開している。

《森脇稔》

