ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックスが発売、純正のようなフィット感

クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス
  • クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス
  • クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス
  • クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス
  • クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス
  • クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス
  • クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス
  • クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス
  • クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、スズキ『ハスラー』、マツダ『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックスの予約販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス

同製品はインパネ下・フロアの中央に設置するコンソールボックス。コンソール下の中央ボックス前に置いて、入力電源コードをシガーソケットに差し込むだけで設置が完了。届いたその日にも工具不要で取り付けられ、快適空間をすぐに実現できる。

運転席側には内部サイズ奥行き10.5cm×幅11cm×高さ4cmの引き出し収納ボックスを備え、車内で散らかりがちな小物などを収納することができる。引き出しを閉じればシートの前後スライドが可能なほか、設置後も純正USBソケットはそのまま使用が可能だ。

クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックスクラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス

上面にドリンクホルダー1つとワイヤレス充電ユニットを装備した縦置き式のスマートフォンスペースを備え、スマホホルダー内部にLED照明を搭載する。上面に配置されたスイッチで電源ONにするとブルーのLEDが点り、車内の雰囲気が一気にアップ、夜のドライブに感動がプラスされる。明るさは3段階に調整でき、位置確認や取り出しもスムーズに行える。

また、スイッチ周りにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。2つのUSBポートは夜でも迷わない照明付きの光る差し込み口となっている。

クラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックスクラフトワークスの『ハスラー』『フレアクロスオーバー』専用LEDコンソールボックス

外装には耐久性が高く、長期間の使用でも劣化しにくい高級感のあるPVCレザーを使用。シンプルなデザインの多機能収納アイテムにまとまっている。

適合車種はスズキ・ハスラー（MR52S, MR92S 2020年1月～）およびマツダ・フレアクロスオーバー（MS52S, MS92S 2020年1月～）の全グレード。税込み実売価格は1万3800円前後。なお、スマートフォンスペースからワイヤレス充電ユニットを省いたモデルも販売され、こちらの実売税込み価格は1万1800円前後となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ハスラー

マツダ フレアクロスオーバー

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES