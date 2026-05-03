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左側スライドドアの乗降を支える、『ハイエース』200系専用の後付け「アシストグリップ」発売

トヨタ『ハイエース』200系の左側2列目専用「アシストグリップ」
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カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」が、トヨタ『ハイエース』200系の左側2列目専用「アシストグリップ」をAmazon公式ストアで販売開始した。参考販売価格は税込み4890円より。

【画像】トヨタ『ハイエース』200系の左側2列目専用「アシストグリップ」

ハイエースは乗降時に大きな段差があり、高齢者や荷物を持った状態での乗り降りが負担になりやすい。このアシストグリップは、そうした課題を解消するために開発されたもので、直径3.2cmの掴みやすい太さと滑り止めのEVAスポンジグリップが採用されている。

素材にはステンレスが使われており、雨や湿気の多い環境でもサビに強い仕様となっている。耐荷重は100kgで、開発段階ではスタッフが全体重をかけてぶら下がるなど、あらゆる状況を想定したテストが実施されている。

トヨタ『ハイエース』200系の左側2列目専用「アシストグリップ」トヨタ『ハイエース』200系の左側2列目専用「アシストグリップ」

取り付けには14mmレンチを使用し、純正ネジ2本で固定できる。内装を保護するシールも同梱されており、工具さえあれば比較的簡単に装着できる設計となっている。純正オプションに近い見た目で、車両との一体感も考慮されている。

適合車種はトヨタ『ハイエース』（200系1型～9型 2004年8月～）および『レジアスエース』（200系1型～5型 2004年8月～）で、スーパーGL・DXの標準／ワイドボディに対応している（DXハイルーフや取り付け箇所がヘッドレスト横の高さにあるグレードは干渉するため非対応）。

作業車・送迎車・介護車両への活用が想定されており、楽天市場・ヤフーショッピングでの予約受付も準備中とされている。

トヨタ『ハイエース』200系の左側2列目専用「アシストグリップ」トヨタ『ハイエース』200系の左側2列目専用「アシストグリップ」
《ヤマブキデザイン》

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