アームとヘッドが360度回転、取り付け場所を選ばない「クリップ式車載スマートフォンホルダー」発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、クリップ式「車載ホルダー」が新発売。購入は楽天市場、アマゾン、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み1680円より。

【画像】クラフトワークスの「クリップ式車載スマートフォンホルダー」

同製品は、スマートフォンを保持するヘッド部分だけでなく、アームの根元部分まで360度回転する構造を採用した車載スマートフォンホルダー。一般的な車載ホルダーはヘッド部分のみ可動する製品が多いが、本製品はアーム側も含めてトータル1800度以上の自由な回転が可能で、ダッシュボードやサンバイザー、バックミラーなど取り付け場所を選ばず、細かな角度調整がしやすい設計となっている。

対応スマートフォンサイズは4.7～7.2インチ。スマートフォンの固定はボタンを押し込むだけのタッチロック方式で、片手での着脱に対応する。取り付け部には強力クランプを採用し、シリコンパッドで車体への傷を防ぐ。耐熱温度は180度で、夏場の車内環境にも対応する。

なお、ダッシュボードへの取り付けには厚み2インチ（約5cm）までの対応となっており、購入前に取り付け箇所の確認が推奨されている。

クラフトワークスの「クリップ式車載スマートフォンホルダー」