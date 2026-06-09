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『ハイエース』200系専用「ダッシュボードトレイ」が登場、スマホスタンド＆小物収納一体型

スマホスタンド＆小物収納一体型、クラフトワークスから『ハイエース』200系専用ダッシュボードトレイが登場
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カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、トヨタ『ハイエース』200系専用ダッシュボードトレイの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は2880円より。

【画像】『ハイエース』200系専用「ダッシュボードトレイ」

同製品は、ダッシュボード上の小物の散らかりやスマートフォンの置き場所不足を解消するために開発されたアイテム。スマホスタンド、ホルダー、コインケース、カード収納、フリースペースが一体化されており、運転席から手が届く範囲にまとめて収納できる設計となっている。

取り付けは裏面の両面テープを剥がしてナビの背面に置くだけで、工具は不要。付属の滑り止めマットにより、走行中の振動による落下やズレも防止されている。また、丸洗いにも対応している。

スマホスタンド＆小物収納一体型、クラフトワークスから『ハイエース』200系専用ダッシュボードトレイが登場スマホスタンド＆小物収納一体型、クラフトワークスから『ハイエース』200系専用ダッシュボードトレイが登場

素材には防水・耐熱・耐久性に優れたABS樹脂とシリコンゴムが採用されており、直射日光が当たるフロントウィンドウ近くの過酷な環境にも対応できる仕様となっている。サイズは縦26cm、横42cm、高さ7.5cm。スマホスタンド幅は23cm、カード置き場幅は9.3cm、コイン置き場幅は9cm。カラーはブラックのみ。

適合車種はトヨタ『ハイエース』（H200系 1型～9型 標準ボディ、スーパーGL・GL・DX 2004年8月～）、『レジアスエース』（H200系 1型～9型 標準ボディ、スーパーGL・GL・DX 2004年8月～）、マツダ『ボンゴブローニィバン』（H200系 2019年5月～）。ただし、9型の8インチディスプレイオーディオ装着車およびワイドボディは適合外となる。

《ヤマブキデザイン》

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