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HKS「GT2 S/C×CAIアダプターキット」発売、『GR86/BRZ』でスーパーチャージャーとコールドエアインテークの併用が可能に

HKS「GT2 S/C×CAIアダプターキット」
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チューニングパーツメーカー・HKSから、トヨタ『GR86』（ZN8 2021年10月～）およびスバル『BRZ』（ZD8 2021年7月～）向けの新製品「GT2 S/C×CAI アダプターキット」［12002-AT001］が発売された。税込み価格は1万9800円。

【画像】HKS「GT2 S/C×CAIアダプターキット」

このキットは、NA車両専用として設定されたコールドエアインテークキットを、GT2スーパーチャージャーキットと組み合わせて装着するためのアダプターキット。コールドエアインテークキット装着車がGT2スーパーチャージャーキットへステップアップする際に、既存パーツを無駄にすることなく継続使用できるよう、ユーザーの要望に応えて設定されたものだ。

コールドエアインテークのサイドダクトを取り外し、エンジンルーム内の高温の空気を吸い込まないよう専用部品でふさぐ構造が採用されている。また、コールドエアインテーク付属のブラケットを本キットのブラケットに交換することで、トラクションフルードタンクとの干渉が回避できる設計となっている。

GT2スーパーチャージャーキット用のサブコントロールシステムおよびマスタリーECU フェーズ3（スーパーチャージャー用）は、変更なしにそのまま使用可能。

吸気系パーツとの適合については、コールドエアインテーク ボックスキット［70026-AT010］およびエアインテークダクト［70999-AT003］との組み合わせが可能。コールドエアインテーク フルキット［70026-AT012］は、構成部品のカーボンサクションとの併用が不可となる。カーボンサクションキット［70026-AT011］は非対応となっている。

《ヤマブキデザイン》

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