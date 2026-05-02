トヨタ『ハイエース』次期型はハイブリッドで2026年末登場か？…4月のスクープ記事ベスト5

4月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はトヨタ『ハイエース』次期型、パワートレインがハイブリッド化されてるようです。三菱『パジェロ』次期型も近未来に登場するはずです。
トヨタは現在、日本を代表する商用バン『ハイエース』次期型を開発中と見られる。スクープ班ではこれまで情報をもとに、その最終デザインをCGで製作した。ハイエース次期型のワールドプレミアは、最速で2026年末、あるいは2027年前半の予想だ。
先日、目下開発中の三菱『パジェロ』次期型のスクープフォトを入手、外観をより詳細に把握できるようになった。それまでの予想CGではフロントマスクに焦点をあて、リアセクションは予想の範囲で描かれていたが、ついにリアビューの最終デザインが見えてきた。
メルセデスAMGは、最高出力1メガワットを誇る電動スーパーSUVを2027年に発表する予定で、その姿が明らかになった。現在メルセデスAMG『GT SUV』と呼ばれているこの新型EVは、これまでスウェーデン北部でテスト走行しているところを目撃された。
アウディは、2世代にわたってアバント（ステーションワゴン）のみだった『RS6』に、セダンを復活させることが確実となった。アウディはBMW M5との真っ向勝負に挑む準備を進めているようだ。伝説のRS6セダン復活は、2026年内と予想される。
レンジローバー『ヴェラール』次期型の最新プロトタイプをスクープすると同時に、その内部を激写した。市場におけるEV販売は頭打ちになっているかもしれないが、多くの高級ブランドは依然としてEVコンセプトに大きな期待を寄せている。