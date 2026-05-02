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トヨタ『ハイエース』次期型はハイブリッドで2026年末登場か？…4月のスクープ記事ベスト5

トヨタ ハイエース 次期型の予想CG
  • トヨタ ハイエース 次期型の予想CG
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  • 三菱 パジェロ 次期型の予想CG
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  • 三菱 パジェロ 次期型のプロトタイプ
  • メルセデス AMG GT SUV 市販型　予想CG
  • メルセデス AMG GT SUV 市販型　予想CG
  • メルセデス AMG GT SUV 市販型　予想CG

4月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はトヨタ『ハイエース』次期型、パワートレインがハイブリッド化されてるようです。三菱『パジェロ』次期型も近未来に登場するはずです。


1位） トヨタ『ハイエース』次期型、待望のハイブリッド化で年末登場か？ “ボンネットあり”デザインに変身：301 Pt.

トヨタは現在、日本を代表する商用バン『ハイエース』次期型を開発中と見られる。スクープ班ではこれまで情報をもとに、その最終デザインをCGで製作した。ハイエース次期型のワールドプレミアは、最速で2026年末、あるいは2027年前半の予想だ。
海外では「H300」系へとフルモデルチェンジすみ





2位） ついに今夏発売!? 三菱『パジェロ』次期型、その全貌が見えてきた：100 Pt.

先日、目下開発中の三菱『パジェロ』次期型のスクープフォトを入手、外観をより詳細に把握できるようになった。それまでの予想CGではフロントマスクに焦点をあて、リアセクションは予想の範囲で描かれていたが、ついにリアビューの最終デザインが見えてきた。
デスティネーターがヒント





3位） これがメルセデスAMG初の専用SUV!? 最終デザインをスクープ！：52 Pt.

メルセデスAMGは、最高出力1メガワットを誇る電動スーパーSUVを2027年に発表する予定で、その姿が明らかになった。現在メルセデスAMG『GT SUV』と呼ばれているこの新型EVは、これまでスウェーデン北部でテスト走行しているところを目撃された。
AMG自身がゼロから開発





4位） アウディのスーパーセダンが15年ぶり復活へ！『RS6セダン』720馬力で「M5」に真っ向勝負：24 Pt.

アウディは、2世代にわたってアバント（ステーションワゴン）のみだった『RS6』に、セダンを復活させることが確実となった。アウディはBMW M5との真っ向勝負に挑む準備を進めているようだ。伝説のRS6セダン復活は、2026年内と予想される。
アウディの本気が伝わってくる





5位） レンジローバー『ヴェラール』次期型、激変した内部を完全初公開！大画面ディスプレイ＆小型デジタルクラスター採用へ：23 Pt.

レンジローバー『ヴェラール』次期型の最新プロトタイプをスクープすると同時に、その内部を激写した。市場におけるEV販売は頭打ちになっているかもしれないが、多くの高級ブランドは依然としてEVコンセプトに大きな期待を寄せている。
550psのデュアルモーター全輪駆動


《高木啓》

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