トヨタ『ハイエース』次期型はハイブリッドで2026年末登場か？…4月のスクープ記事ベスト5

4月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はトヨタ『ハイエース』次期型、パワートレインがハイブリッド化されてるようです。三菱『パジェロ』次期型も近未来に登場するはずです。