トヨタ『ハイエース』次期型、待望のハイブリッド化で年末登場か？ “ボンネットあり”デザインに変身

トヨタは現在、日本を代表する商用バン『ハイエース』次期型を開発中と見られる。スクープ班ではこれまで情報をもとに、その最終デザインをCGで製作した。ハイエース次期型のワールドプレミアは、最速で2026年末、あるいは2027年前半の予想だ。

【画像14枚】次期型ハイエースの予想デザインとコンセプトカー

現行型の日本仕様「H200」系は、2004年に発売されており、すでに22年が経過している。いっぽう海外では、2019年に「H300」系へとフルモデルチェンジしている。日本仕様新型は300系をベースに、日本市場向けにリデザインされる予定だ。

トヨタ ハイエース コンセプト（ジャパンモビリティショー2025）

日本仕様の新型のデザインは、ジャパンモビリティショー2025で公開された『ハイエース・コンセプト』をベースに市販化されると予想される。プラットフォームは、TNGAベースの新開発プラットフォームを採用、キャブオーバーからセミボンネット仕様となるのが大きな特徴だ。これにより、衝突時の安全性の確保、静粛性の向上、低速、および高速時の走行安定性の向上が期待できる。

日本でお馴染みとなったH200系のイメージをあまり崩さないためにも、フロントノーズは海外仕様より切り詰められ、コンパクトなボディサイズが予想される。また、日本では、あらゆる用途に対応すべく、複数のボディサイズが用意される予定だ。

トヨタ ハイエース 次期型の予想CG

予想CGは、コンセプトをベースに量産仕様とした。フロントエンドでは、ヘッドライトを1灯タイプで大型化し、グリルに2本メッキバータイプに変更した。側面では、リアクォーターウィンドウを拡大、タイヤハウスのキャラクターラインやドアノブも新設計されている。

パワートレインは、最高出力136psを発揮する2.0リットル直列4気筒ガソリンエンジンと、最高出力220psを発揮する、2.5リットル直列4気筒ガソリンエンジン＋モーターのハイブリッドが初めてラインナップされる。ハイブリッド化により、燃費は15km/Lから20km/Lと現行型から飛躍的に伸びる。以前は、BEVも計画されていたようだが、EV市場の伸び悩みから、現在は見送られる方針に変更されたようだ。