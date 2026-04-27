アウディのスーパーセダンが15年ぶり復活へ！『RS6セダン』720馬力で「M5」に真っ向勝負

アウディは、2世代にわたってアバント（ステーションワゴン）のみだった『RS6』に、セダンを復活させることが確実となった。アウディはBMW M5との真っ向勝負に挑む準備を進めているようだ。伝説のRS6セダン復活は、2026年内と予想される。

【スクープ画像】アウディ RS6セダンの最新プロトタイプ

RS6セダンは、『A6』をベースに開発された“最強のA6”シリーズだ。2002年の「C5」世代が初代RSシリーズで、セダンとアバントをラインナップした。2008年の「C6」世代でも両バージョンが導入されたが、2011年の「C7」世代からはワゴンのアバント専用となり、セダンは姿を消していた。それから15年、ついに伝説の最強セダンが復活する。

ニュルブルクリンク付近で捉えたプロトタイプは、独特なダイヤモンドメッシュグリルと巨大なエアインテーク、そしてスプリッターなど、一目見てアウディの本気が伝わってくる。

さらに、フロントフェンダーに縦型のエアベント、そしてスポーティなサイドスカートを装備。また足回りには、大径ホイールとベンチレーテッドディスクを備えた高性能ブレーキシステムも搭載している。

アウディ RS6セダン プロトタイプ

リアエンドの注目は、巨大なデュアルエキゾーストシステムがインストールされていることで、RSモデルであることを示している。また、新しいスポイラーとスポーティなバンパーも確認できる。

最新情報によると、キャビン内には、標準モデルには11.9インチのデジタルインストルメントクラスター、14.5インチのインフォテインメントシステム、そしてオプションで10.9インチの助手席ディスプレイなど、多くのディスプレイが搭載されるとのことだ。

また、フラットボトムステアリングホイール、カーボンファイバートリム、レザー製スポーツシート、アルカンターラまたはディナミカマイクロファイバーのシート表皮などが装備される可能性が高いとみられる。

アウディ RS6セダン プロトタイプ

最大の疑問はパワートレインだ。内燃機関搭載の『S6』が存在しないことは、RS6の詳細を推測する上で大きな障害となるが、先日発表された『RS5』により、あるていど予想できる。

RS5は、ツインターボ2.9リットルV6エンジン、25.9kWhのバッテリーパック、そして統合型電気モーターを備えた8速オートマチックトランスミッションからなる、プラグインハイブリッドパワートレインを搭載している。最高出力639ps/470kW、最大トルク825Nmを発揮し、0-100km/h加速3.6秒、最高速度285km/h（177mph）という性能を実現している。さらに、電気のみで84kmの走行が可能だ。

RS6セダンでは、RS5よりもさらにパワフルになることは間違いない。どれだけパワーアップするのかは依然として大きな謎だが、最高出力730ps/537kW前後の出力が噂されている。ただし最近の報道では、ツインターボ4.0リットルV8エンジンを搭載したプラグインハイブリッドシステムの採用が見込まれている。パワートレインが確定するまでは、もう少し時間がかかりそうだ。