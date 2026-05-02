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『アルファード/ヴェルファイア』の荷室をもっと明るく！ 40系向け「LED増設ラゲッジランプ」発売

クラフトワークス『アルファード/ヴェルファイア』40系向けLED増設ラゲッジランプ
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カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、トヨタ『アルファード/ヴェルファイア』専用の「LED増設ラゲッジランプ」が新発売。購入は楽天市場、アマゾン、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み5880円より。

【画像】『アルファード/ヴェルファイア』40系向けLED増設ラゲッジランプ

40系アルファード・ヴェルファイアはキャンプや釣りといったアウトドアレジャーを楽しむユーザーからの支持が高く、荷室を積極的に活用するシーンが多い車種として知られる。一方で「純正ラゲッジランプが暗く、夜間の積み下ろしや荷物の探し物に不便」「色味を変えたいが電球交換は手間がかかる」といったユーザーの声が多く寄せられていた。

同製品には、荷室を広範囲かつ均一に照らす高輝度の2835 SMDチップが採用されている。ホワイト（6000K～6500K）と暖色（2800K～3200K）の2色切り替え機能がタッチ操作で利用でき、作業・探し物にはホワイト、リラックスシーンには暖色と、用途に応じた使い分けが可能だ。

クラフトワークス『アルファード/ヴェルファイア』40系向けLED増設ラゲッジランプクラフトワークス『アルファード/ヴェルファイア』40系向けLED増設ラゲッジランプ

さらに、エンジンを切っても前回の点灯色を保持するメモリ機能が搭載されており、毎回設定し直す手間が省かれている。熱を効率よく逃がす冷却フィン構造により、回路のショートやチップの破損を防ぐ設計となっている。

外観面では純正風のシボ加工が施されており、消灯時でも内装との一体感が損なわれない仕上がりとなっている。取り付けはカプラーオン仕様で、付属のL型トルクスレンチとパネル剥がし用ヘラを使い、純正パネルを外してカプラーに割り込ませアースネジを締めるだけで完了する。日本語の図解付き取扱説明書も同梱されており、DIY初心者でも対応しやすい構成だ。

適合車種・グレードはトヨタ・アルファード/ヴェルファイア（AAHH40W, AAHH45W, AGH40W 2023年6月～）のハイブリッド車2WD/E-Four、ガソリン車2WD/4WD（7人乗り）のZ・Z Premier・エグゼクティブラウンジ。なお、メーカーオプションのラゲッジLED搭載車は併用できない場合がある。

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《ヤマブキデザイン》

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