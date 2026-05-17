『レクサスLM』『ヴェルファイア』の制動能力とコントロール性を向上、ブリッツ「ビッグキャリパーキットII」発売

ブリッツからレクサス『LM』（TAWH15W 2023年12月～）およびトヨタ『ヴェルファイア』（TAHA40W 2023年6月～）に適合の「ビッグキャリパーキットII」が新発売。今回発売はフロント用で、パッドタイプはストリート用。税込み価格は40万7000円。

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ビッグキャリパーキットIIは従来品からデザインを一新し、高い制動能力とコントロール性を追求したキャリパー＋ディスク＋パッド＋ホースの車種別キット。キャリパーはアルミ鍛造製造により高次元の軽量性・高剛性を両立している。ディスクはスリットロータータイプを採用して、高い放熱性によりフェード現象を抑制し、パッドの制動力を最適な状態に保つことができる。

レクサス・LMおよびヴェルファイア向けのフロント用ディスクはΦ380の2ピースで、キャリパー型は4POTとなっている。専用のステンレスメッシュ・テフロンブレーキホースが付属し、鮮やかなメタリックキャリパーとブラックベルハウジングにより引き締まった足回りを演出できる。

なお、どちらの車種ともに純正ホイールには装着不可となっているので注意。また、あらかじめ装着するホイールの逃げを確保できるか十分に検証を行うため、同社サイトには適合車種ごとにホイール逃げ確認用型紙が用意されている。