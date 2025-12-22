ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

BMW M、専用デジタルアプリで顧客体験を革新へ…新型『iX3』を皮切りに世界展開

BMW M専用に開発された新しい車載アプリ
  • BMW M専用に開発された新しい車載アプリ
  • BMW M専用に開発された新しい車載アプリ
  • BMW M専用に開発された新しい車載アプリ
  • BMW M専用に開発された新しい車載アプリ
  • BMW M専用に開発された新しい車載アプリ
  • BMW M専用に開発された新しい車載アプリ

BMW Mは、BMW M専用に開発された新しい車載アプリを欧州で発表した。これにより、デジタルカスタマーエクスペリエンスを一段と向上させる。

【画像】BMW M専用に開発された新しい車載アプリ

新しいアプリは、BMW MモデルおよびBMW M車両の走行体験をより刺激的にし、センターディスプレイを通じて個別に設定可能なデジタルBMW Mビューを表示する。これにより、個々の利用価値が高まる。

新たに提供されるインカーアプリは「M Cockpit」「M Drag Meter」「M Channel」の3つ。これらは新型BMW『iX3』のMスポーツパッケージおよびMスポーツパッケージプロに搭載されており、BMW Digital Premium Packageの一環として世界で展開される。BMW Operating System Xを搭載した他のBMW Mモデルも今後同様に対応を予定している。

「M Cockpit」は、走行力学、シャシー、パワートレイン、地理情報といったリアルタイムの車両情報を多様に表示し、高度なカスタマイズ性を特徴とする最大5つのダッシュボードをセンターディスプレイに設定可能だ。

「M Drag Meter」はドラッグレースの計測を想定し、加速・減速値やスタート時のドライバーの反応時間をGPS連動により迅速かつ分かりやすく表示。最大4つの計測指標を同時に確認でき、利用者の要望に応じたカスタマイズを可能にした。

「M Channel」は充電中や休憩時の車内エンターテイメントとして機能し、高品質なBMW M関連のオンデマンド動画を提供。操作説明やモータースポーツ関連のコンテンツ、BMWドライビングアカデミーの情報も盛り込む。

さらにBMW Mはデジタルエコシステムを拡充し、BMW MコミュニティをMy BMWアプリに統合。ドイツ市場にて2014年以降のMハイパフォーマンスおよびMパフォーマンス車のドライバーが対象となり、独自商品の提供、特別イベント、パートナー割引、プレミアムBMW Mコンテンツなど数々の特典を享受可能だ。メンバー同士の交流も推進される。

なお、燃料消費やCO2排出量、電力消費、航続距離はドイツ国内市場向け車両の新WLTP試験サイクルに基づく。これらの数値はPKW-EnVKV規定にも準拠している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW M

BMW iX3

BMW

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES