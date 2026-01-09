ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

シャープ！ 既存のアセットで「Performance」際立たせるスバル…東京オートサロン2026

スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）
  • スバル執行役員の岡本一樹CTO室長（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）
  • スバル・アップグレードサービス（東京オートサロン2026）
  • スバル・アップグレードサービス（東京オートサロン2026）
  • スバル（東京オートサロン2026）

SUBARU（スバル）は、同社のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナルSTI）と共同で、1月9～11日に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展した。『WRX STI Sport シャープ』を発表するなど、「Performance」シーンを訴求した。

スバルは「安心と愉しさ」を基盤にしながら、走る愉しさを表現する「Performance」シーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現する「Adventure」シーンという2つのシーンを際立たせ、ユーザーの共感を深めていくことをめざしている。幕張メッセではこれらのうち、「Performance」シーンの商品群が展開された。

ブースの目玉は、東京オートサロン2026で発表された、STIコンプリートカーのWRX STI Sport シャープだろう。

9日、プレゼンテーションに登壇したスバル執行役員の岡本一樹CTO室長は「スバルは、Performanceシーンを際立たせるために、スバルが持つ既存のアセット（技術資産）を組み合わせ、スバルならではの走りをもっと気軽に愉しめるクルマを作る、という考えのもと、ICE（内燃機関）系商品の開発を進めている」と説明する。

スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）

WRX STI Sport シャープは、水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWD、マニュアルトランスミッション（6MT！）といった、スバルが磨き続けてきた技術を組み合わせたSTIコンプリートカーだ。岡本CTO室長は「2026年春頃に台数限定で販売予定」と予告した。

岡本CTO室長は、スバルの製品の価値づくりの方向性についても語った。岡本CTO室長によると、「スバルユーザーは1台に長く乗り続ける傾向がある。ブランドとの絆は強い」という。そして「スバル・アップグレードサービス」について発表した。

スバル・アップグレードサービス（東京オートサロン2026）スバル・アップグレードサービス（東京オートサロン2026）

「購入後も最良のサービスを提供したい。ユーザーの期待が車両購入後に変わることもある。安心や楽しさを維持するためのハードウェアアップデートだ」。ダイナミックモーション・パッケージ（VNレヴォーグ向け）、コンフォート・クワイエットパッケージ（VN系レヴォーグ向け）、ウルトラスエード・パッケージ（VMレヴォーグとVA WRX S4向け）の、3種類のパッケージが用意された。

スバル/STIブースには、『レヴォーグ』や『WRX S4』、『インプレッサ』をベースとした車両に加え、初公開となるスーパー耐久シリーズ2026参戦車両や、SUPER GT 2026参戦車両などが展示され、スバルの「Performance」シーンが訴求された。

《高木啓》

