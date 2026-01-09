＜新連載＞［DSPって何？］「マルチアンプ接続」が可能に！ これが音に効く!!

カーオーディオシステムの音質性能にこだわるマニアの多くは、「DSP」を活用している。当連載ではそうである理由から、これの選び方や使い方までを解説しようと試みている。今回は、これを使うことでマルチアンプ接続を行えることについて説明していく。

◆「クロスオーバー」は、マルチアンプ接続を行うための機能でもある！

さて、DSPとは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称で、これを使うことで車室内にある音響的な不利要因に対処可能となる。

それを行うための機能は3つある。「タイムアライメント」、「イコライザー」、「クロスオーバー」だ。そして、クロスオーバーとは、マルチウェイ・スピーカーに対して再生範囲の振り分けを行う機能だが、これが使われる理由は2つある。1つは「マルチアンプ接続を行うため」で、もう1つは「スピーカーの取り付け状況に合わせた再生範囲の振り分けを決めるため」だ。

というわけで前回の記事では後者についてその意味を解説したのだが、それに引き続いて今回は、前者について詳しく説明していく。

最初に、「マルチアンプ接続」とは何かを説明しよう。これはつまり「パワーアンプの1チャンネルずつの出力で1つずつのスピーカーユニットを鳴らす接続方法」のことを指す。

「DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：M.E.I.＜広島県＞）。

◆「マルチアンプ接続」では、「パワーアンプ」の前段で信号の帯域分割を実行！

ちなみに、通常は、例えば「2ウェイスピーカー」を使うときには、フルレンジの音楽信号の帯域分割は「パワーアンプ」の後段に置かれる「パッシブクロスオーバーネットワーク（以下、パッシブ）」にて実行される。

対して、マルチアンプ接続では、パワーアンプの前段にて信号の帯域分割が行われる。そうして分割されたそれぞれの信号は、パワーアンプの１チャンネルずつに送り込まれ、増幅され、それぞれが各スピーカーユニットへと個別に出力されていく。

このようなシステム様式のことがマルチアンプ接続と呼ばれ、DSPをパワーアンプの前段に置き、搭載されているクロスオーバー機能にて信号の帯域分割を行うことで、マルチアンプ接続が成立する。なお、DSPに搭載されているクロスオーバーのことは、“パッシブ（受動的）”に対して“アクティブ（能動的）”クロスオーバーとも称される。

「DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：M.E.I.＜広島県＞）。

◆マルチアンプ接続では、スピーカーの駆動力が上がり詳細な調整を実行可能に！

続いては、マルチアンプ接続の利点を説明しよう。利点は2つある。1つは「スピーカーの駆動力が上がること」で、もう1つは「詳細なサウンドチューニングを行えること」だ。

それぞれがどういうことなのかというと……。まずはスピーカーの駆動力が上がることについて。「マルチアンプ接続」では、パワーアンプの1チャンネルずつの出力を、それぞれのスピーカーユニットに供給できるため、余裕を持って各スピーカーユニットを動かせる。さらに、パワーアンプとスピーカーがダイレクトに繫がる（途中に回路が存在しなくなる）ため、パワーのロスが少ない。

また、詳細なサウンドチューニングを行えること、それもそのはずだ。タイムアライメントもイコライザーも、分割された後の各信号に個別に設定・調整できるため、車内の音響的な不利要因に対して、よりきめ細やかに対処できる。

今回は以上だ。次回からはDSPのタイプ解説を行う。お読み逃しのなきように。