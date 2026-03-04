ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

遠隔操縦可能な無人陸上車両「機動警備ドローン」、害獣・不審者対策や無人見回りに…最大斜度30度の法面走行も

遠隔操縦・悪路走破性能を応用した無人陸上車両「機動警備ドローン MSD-F22」
  • 遠隔操縦・悪路走破性能を応用した無人陸上車両「機動警備ドローン MSD-F22」
  • 遠隔操縦・悪路走破性能を応用した無人陸上車両「機動警備ドローン MSD-F22」
  • 遠隔操縦・悪路走破性能を応用した無人陸上車両「機動警備ドローン MSD-F22」

エバーブルーテクノロジーズは3月4日、除雪ドローンで培った遠隔操縦・悪路走破性能を応用した無人陸上車両「機動警備ドローン MSD-F22」の販売を開始すると発表した。

【画像全3枚】

本製品は、害獣・不審者対策、無人見回りに活用できるUGVで、遠隔操縦に加え、あらかじめ設定したルートに沿った無人巡回に対応する。2D LiDARによる障害物検知・自動停止機能を搭載し、安全性に配慮した設計となっている。

少子高齢化と労働者人口の減少により、農地・山間部・公共インフラの巡回業務は年々負担が増している。シカやイノシシなどの鳥獣害被害、クマ出没地域や建物内の安全確認、メガソーラー・公共施設の見回り、災害時の初動状況確認など、人や自動車が立ち入りにくい場所の遠隔確認や巡回業務の補助を目的として開発された。

主な機能として、GPSを利用したルート設定による自動走行モードを搭載。障害物を検知した場合は自動停止する。独立4モーターAWDの採用と低重心設計により、オフロード走行はもちろん、段差約200mmの乗り越え、最大斜度30度の法面でも安定して走行できる。

FPVカメラによりリアルタイム映像を手元のコントローラーで状況確認可能。オプション装備として、高輝度ライトおよび音響装置を搭載し、遠隔操作によりライト照射や警告を行うことができる。また、荷台やブレードの装着により、運搬や牽引、除雪・排土・整地作業にも対応する。

本体サイズは全長1.3m×全幅0.8m×全高0.7m、装備重量は約100kg。最高速度は前後進10km/hまたは6km/h、稼働時間は2.5時間。バッテリーは12V鉛蓄電池×2個で、家庭用コンセントAC100Vで充電可能。価格は使用用途・機能・装備に応じた見積もりとなる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES