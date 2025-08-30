ホンダ『S660』で120馬力を実現!? HKSが高性能ターボキット発売

チューニングパーツメーカーのHKS（エッチ・ケー・エス）が、ホンダ『S660』用の高性能ターボキット「GT120Rパッケージ for S660 JW5」を発売した。

同製品は、ターボチャージャー「GT2912_aスポーツタービンキット」と「レーシング・サクション・キット・ステージ2」を組み合わせ、S660で120馬力の出力を実現する基本パッケージ。適合車種はホンダ・S660（DBA-JW5、S07Aエンジン、2015年4月～2022年3月）。設定過給圧は120kpaで、従来のGT100Rパッケージの100馬力から大幅な性能向上を実現している。税込み価格は35万2000円。

GT2912_aは120馬力達成のため、ターボハウジングスクロール形状、翼サイズ、翼形状を最適化。高過給圧に対応するため大型アクチュエーターを新規設計している。従来モデルのGT100R同様に、吸排気・オイルライン・水ラインは純正レイアウトを踏襲し、配管製作なしで装着可能だ。

120馬力の出力達成には、ターボ回転数・吸気流量・吸気効率がネックとなるが、GT120Rパッケージはレーシング・サクション・キット・ステージ2をセット化することで、これらの制限をクリアし、ターボ性能を最大限に引き出す構成となっている。

本キットは燃料強化が必要となるため、フューエル・アップグレードキット［14007-AH004］の使用が必須。また、エンジン内部強化のためHKS BCDピストン＋コンロッドキット S07A ステップ3［21004-AH002］の使用が強く推奨されている。

また、吸気温度のさらなる低減を図るため、コールド・エアインテーク・ボックスキット・ステージ2［70026-AH010］（税込み12万1000円）やエアインテーク・ダクトRH［70026-AH009］（税込み5万1700円）の別売パーツとの併用も推奨されている。

すでにコールド・エアインテーク・フルキット・ステージ2［70026-AH012］（税込み20万1300円）を先に装着した車両や、オーバーホール・補修対応品として、「GT2912_aスポーツタービンキット［11004-AH005 ］は単品での販売も行われる。税込み価格は27万7200円。

なお、Flash Editorのセッティングデータは付属せず、パワーライター店でのセッティングが必要となる。