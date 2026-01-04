機材を変えれば世界が変わる！数ある“セットプラン”。どう選ぶ？［カー用音響機材・チョイスの極意］第1章「スピーカー編」

愛車のサウンドシステムをアップグレードさせたいと思っていたら、当連載に注目してほしい。ここでは、カー用の音響機材の選択法を紹介している。まずは、音の出口となる重要パーツ、「スピーカー」の選び方を説明している。

【画像全4枚】

“セットプラン”なら製品選定を安心して行える。で、これにはタイプ違いが2つある！

さて、前回の記事にて説明したとおり、多くの「カーオーディオ・プロショップ」が各店ごとで、「スピーカー」の“セットプラン”を用意している。そしてこれらでは、製品代から取り付け費用、部材代までがいくらなのかひと目で分かる。

というのもカー用の音響機材は自分で取り付けることが難しく、そこのところはプロに任せた方が良い。なので製品選択の際には、取り付け費用までを把握してその上で総予算を鑑みながら検討したい。しかしそこが分かりづらいがゆえに、実行が躊躇されがちだ。でも“セットプラン”なら総予算をあらかじめ知れるので、製品選定を行いやすい。

なお実をいうと、“セットプラン”にはタイプ違いが2つある。1つは「製品選択型」で、もう1つは「製品固定型」だ。

というわけで今回は、これら2タイプそれぞれの利点、そしてその中からマイベストをどう選べば良いのかまでを解説していく。

市販カースピーカーの装着例（モレル＆アークオーディオ デモカー）。

「製品選択型」では、同一予算内で製品選びを満喫可能！

まずは「製品選択型」とはどういうものかを説明していく。これは例えばセット価格が10万円と設定されていたとして、そのプランの中に複数の「スピーカー」が用意されているもののことを指す。なのでユーザーは必要予算は10万円だという前提のもと、製品選定を行える。

なお、“セットプラン”内に並べられている製品の価格は大きな違いはないものの、まったく同一というこもない。なので細かいことを言うと、選択する製品によってお得感が多少なりとも変化する。ここは利点とも不利点とも成り得るが、価格的に納得がいけばあとは製品選びに集中できる。ここは利点だ。

対して「製品固定型」とは、プラン内に製品は1つしか設定されていないもののことを指す。

市販カースピーカーの装着例（モレル＆アークオーディオ デモカー）。

「製品固定型」では、グレード選びも実行可能。そこも利点！

ところで「製品固定型」の“セットプラン”を用意しているショップでは、プランを複数設定していることが多く、各プランごとでスピーカーのグレードが変えられている場合が大半だ。なのでユーザーは、どのグレードの「スピーカー」が良いかというところも検討できる。予算を抑えることを優先させるか、少し背伸びをしてより高級なモデルに手を伸ばすか、そこのところの思案も可能だ。

で、問題はどれを選ぶかだが、最終的に鍵となるのは「どんな音か」だ。つまり、実際に音を聴いてみないと分からない。

なのでさまざまなショップのHPを見て気になる“セットプラン”を探しある程度候補を絞ったら、次にはそれを用意しているお店とコンタクトを取り試聴の予約を取り付けよう。

ちなみに多くのショップは、試聴するだけでの来店も歓迎してくれる。まずはお店に来てもらわないことには何も始まらないからだ。なので試聴の予約は臆せずやろう。

今回は以上だ。次回以降も「スピーカー」選びのポイントを解説していく。乞うご期待。