機材を変えれば世界が変わる！ “3ウェイのスコーカー”はどう選ぶ？［カー用音響機材・チョイスの極意…スピーカー編］

「フロント3ウェイ」が採用されたオーディオカーの一例（製作ショップ：サウンドウェーブ＜茨城県＞）。
クルマの音響システムを進化させたいと思ったときに役立つようにと、カーオーディオ製品の選択法を全方位的に解説している当連載。今回は、「フロント3ウェイスピーカー」のチョイスの勘どころを説明していく。

◆後から「スコーカー」を足すのが定番。その1stチョイスとなるのは…

さて、前回までの記事にて説明したとおり、「フロント3ウェイ」は「2ウェイ」と比べて導入のハードルが上がるが、上手く扱えれば利点が引き出され音が良くなる。ゆえに愛好家の多くが敢えてこれを選択しているわけだが、実行しようと思った際には製品選びはどうすれば良いのかと言うと……。

なお、初めてのスピーカー交換でいきなり3ウェイが選ばれることはほとんどない。まずは2ウェイスピーカーへと交換し、そこからのステップアップとして3ウェイ化が図られるケースがかなり多い。

となると、「スコーカー（ミッドレンジ）」のみを買い足すこととなるので、そのスコーカーはどう選べば良いのかというと、答はズバリ、愛用の2ウェイスピーカーと同一シリーズに属するスコーカーを単品（ペア）購入する、これで決まりだ。

しかし、愛用の2ウェイスピーカーと同シリーズにスコーカーの単品発売がないことも多い。となると……。

◆スコーカーだけに高級品を使うのもアリ。しかし順当なのは…

愛用のスピーカーと同一シリーズに単品発売しているスコーカーがない場合には、まずは同一ブランドの近いグレードにないかを確認しよう。なお、離れたグレードにしか存在していなかったら、それは候補になりにくい。性能バランスが取りづらいがゆえだ。

しかし追々「ツイーター」と「ミッドウーファー」もアップグレードしようと思っているのなら、先にスコーカーだけ上位モデルにしておくのはアリだ。

でもそうでなければ、他ブランドの製品に目を向けよう。愛用の2ウェイと同等の価格帯にある製品群の中からめぼしいモデルを物色しよう。

で、その際には振動板の材質に注目しよう。愛用のスピーカーの特にミッドウーファーの振動板の素材に近い素材が使われていればそれは有力な候補に成り得る。そういうモデルならサウンドの統一感を出しやすい。

◆特長の異なるスコーカーを使って足りない部分を補うという考え方もある!?

ただし、まったくタイプの異なるスコーカーを使うという手がないわけではない。愛用の2ウェイスピーカーに足りない部分を補う、という考え方で敢えて特長の異なるスコーカーを用いるというアプローチも有り得ている。

続いては、新規に3ウェイスピーカーを導入する際の選び方のポイントを説明していこう。その場合には、ゼロから欲しいモデルを探すこととなるわけなので、気になる製品を試聴して吟味したいところなのだが……。

しかし実際は、試聴しづらい。なぜなら3ウェイスピーカーの試聴機を用意しているお店はそれほど多くはないからだ。なので2ウェイの試聴機で聴いて好みに合うモデルを探し、その「3ウェイ機」を買うというようにするのが順当な策となる。

しかしながら、聴いて選べないこともない。「イベントに行く」という方法がある。「カーサウンドコンテスト」等のイベントや店頭での試聴会イベントに行けば3ウェイスピーカーを搭載したメーカーデモカーやショップデモカーの音が聴ける。そういった機会を積極的に活用しよう。

今回は以上だ。次回からは新章に突入する。お楽しみに。

《太田祥三》

