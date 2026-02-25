ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スズキ『ジクサー250/SF250』新カラーが3月5日発売、独自エンジン搭載で44.5km/Lの低燃費　価格は49万2800円から

スズキは、スズキ独自の油冷エンジンを搭載した250ccロードスポーツバイク『ジクサー250』と『ジクサーSF250』のカラーリングを変更し、3月5日より発売する。価格は49万2800円から。

ジクサー250シリーズは、スポーティーなデザインと力強い加速性能、優れた燃費性能を兼ね備えた250ccロードスポーツバイクだ。エンジンオイルを冷却媒体として利用するスズキ独自の油冷エンジンを搭載している。

今回の変更では、両モデルともカラーリングを刷新し、メーカー希望小売価格も改定された。「ジクサー250」は49万2800円、「ジクサーSF250」は52万5800円となる。

◆「ジクサー250」と「ジクサーSF250」の新カラー

ネイキッドモデルの「ジクサー250」は、洗練されたスタイリングが特徴だ。ヘッドライトからタンクまでの一体感や、ボリュームのあるタンクとスリムなシートによる抑揚のあるデザインを採用。コンパクトで薄型のLEDヘッドランプを装備し、良好なハンドリングを実現している。

カラーは3色を設定。「グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック」（黒/青）、「パールグレッシャーホワイト/マットプラチナシルバーメタリックNo.2」（白/マット銀）、「グラススパークルブラック」（黒）をラインアップする。

フルカウルモデルの「ジクサーSF250」は、スポーティーなデザインが魅力だ。前傾姿勢で重心を下げたデザインに、低く構えたシルエットや大胆な面使いによる流れるようなキャラクターラインを採用。ワイドなLEDヘッドランプを装備し、一目で「ジクサーSF250」と認識できるデザインとした。

カラーは3色を用意。「トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイト」（青/白）、「パールグレッシャーホワイト/マットプラチナシルバーメタリックNo.2」（白/マット銀）、「グラススパークルブラック」（黒）を設定する。

◆スポーティな走りでも44.5km/リットルの低燃費

両モデルとも、力強い造形の燃料タンクに加え、前後二分割シートやスイングアームマウントリヤフェンダーを採用し、スポーティーな印象を強調。ワンプッシュでエンジン始動が可能なスズキイージースタートシステムを標準装備している。

搭載する油冷249cc単気筒エンジンは、従来の燃焼室の上からエンジンオイルを噴射して冷却していた方法に対し、燃焼室の外周に通路を設け、エンジンオイルを流して冷却する冷却方法「SOCS」を採用。燃焼効率を向上し、軽量化やフリクション低減を図ることで、高回転・高出力かつ優れた燃費性能を実現している。

最高出力は19kW/9300rpm、最大トルクは22Nm/7300rpmを発生。燃費は44.5km/リットルを達成した。

装備面では、視認性の高いフルデジタル表示の液晶多機能メーターを採用。任意に設定したエンジン回転数に到達するとランプの点灯/点滅でシフトチェンジのタイミングを知らせるRPMインジケーター、ギアポジションインジケーター、時計とオドメーター/ツイントリップメーター、オイル交換時期を知らせるオイルチェンジインジケーターなどを装備する。

サスペンションは、インナーチューブ径41mmのフロントフォークと7段階プリロード調整式のリヤサスペンションを採用。ブレーキは、ABS標準装備の前後輪ディスクブレーキ（前300mm、後220mm）を装備する。タイヤは前110、後150サイズのラジアルタイヤを採用した。

車両重量は、ジクサー250が154kg、ジクサーSF250が158kgとなっている。

