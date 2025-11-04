EQEは忘れてください…新生メルセデスベンツ『EクラスEQ』は伝統的セダンに回帰

メルセデスベンツは2025年初め、EQテクノロジーを搭載した『Eクラス』フル電動バージョン＝「EクラスEQ」の登場を予告していたが、スクープ班のカメラがヨーロッパでテスト中のプロトタイプを初めて捉えた。

【スクープ画像】メルセデスベンツ『EクラスEQ』プロトタイプ

メルセデスベンツの主力モデル、Eクラスの電気自動車がEクラスEQだ。「Eクラス with EQ Technology」がより正確な表記だが、煩雑なので本稿では「EクラスEQ」とする。販売不振の『EQE』の後継モデルとなり、EQEよりは伝統的なデザインフォーマットを採用しそうだ。

撮影されたプロトタイプは厳重にカモフラージュされ、同じく開発中の『CクラスEQ』に類似しているが、CクラスEQは2026年第2四半期に生産開始予定で、EクラスEQの登場はそれからだ。プロトタイプをよく見ると、従来タイプのドアハンドルやAピラー基部に配置されたサイドミラーなど、様々な変更点が確認できる。EクラスEQでは全長が長く、ベルトラインもフラットになっているようだ。

メルセデスベンツ EクラスEQ 市販型のプロトタイプ

この偽装には多くのディテールが隠されており、『GLC』クラスを彷彿とさせる大胆なグリルを備えた、表情豊かなフロントエンドが期待される。ワイドな下部インテークも確認できる。ヘッドライトは、メルセデスベンツの代名詞となる、星が輝くようなデザインに置き換えられるだろう。

側面は標準のEクラスとよく似ているが、EVバージョンは全長が延長される可能性がある。現時点では断言できないが、プロトタイプはリアドアが延長され、キャビンも拡大されているようだ。

コックピットは「GLC EQ」を継承することも考えられる。そうなれば、39.1インチの大型MBUXハイパースクリーンを搭載するはずだ。レベル3の半自動運転システムの搭載も期待できる。

メルセデスベンツ EクラスEQ 市販型のプロトタイプ

性能、メカニズムについて確定情報はないが、GLC EQを参考にできる。GLC EQは、94kWhのバッテリーパックと800ボルトの電気アーキテクチャで構成され、10分で303kmの航続を実現する。

「GLC 400 4MATIC EQ」は、総合出力490ps/360kWを発揮、WLTPモードでの航続距離は最大713kmだ。さらに、インテリジェントエアサスペンションと、最大4.5度までリアホイールを操舵するリアアクスルステアリングシステムも搭載されている。

またGLCには、“ワンボックス”ブレーキシステムも搭載される。このシステムは、従来のブレーキシステムと回生ブレーキシステムのどちらを使用していても、「安定した確実なブレーキペダルの感触」を実現する、とメルセデスベンツは謳っている。

これらの技術はEクラスEQと共有されると予想される。