ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

メルセデスベンツ『GLC』など12車種リコール…ハンドル操舵できなくなるおそれ

GLC220d 4MATIC
  • GLC220d 4MATIC
  • GLC220d 4MATIC クーペ
  • EQE350+
  • 改善箇所

メルセデス・ベンツ日本は10月16日、『Cクラス』、『GLC』、『EQE』、計12種の操舵装置（ステアリングカップリング）に不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出た。製造管理が不適切なため、操舵できなくなるおそれがある。

【画像全4枚】

ステアリングカップリングにおいて、製造管理が不適切なため、ステアリングカップリングを固定するボルトが適切に締め付けられていない可能性がある。そのため、使用過程で当該ボルトが緩み脱落することでステアリングホイールとステアリングギアの機械的結合が外れ、最悪の場合、操舵できなくなるおそれがある。

対象車両は、2022年10月3日～2025年7月14日に輸入された「C200ステーションワゴン」、「C220dステーションワゴン」、「GLC220d 4MATIC」、「GLC350e 4MATIC」、「GLC220d 4MATIC クーペ」、「GLC350e 4MATICクーペ」、メルセデスAMG「GLC43 4MATIC、メルセデスAMG「GLC63S Eパフォーマンス」、メルセデスAMG「GLC43 4MATICクーペ」、メルセデスAMG「GLC63S Eパフォーマンス・クーペ」、メルセデスベンツ「EQE350+」、メルセデスAMG「EQE53 4MATIC+」の12車種計683台。

改善措置として、全車両、ステアリングカップリングを固定するボルトを規定トルクで締め付けなおす。

発見の動機は本国からの情報によるもので、これまでに日本市場で不具合の発生、事故の報告はない。

《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ Cクラス

メルセデスベンツ GLCクラス

メルセデスベンツ EQE

リコール・不具合情報

メルセデスAMG

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

ステーションワゴン

クーペ

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES