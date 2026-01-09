黄色いスバル『レヴォーグ』と『WRX S4』発売！「STI Sport R-Black」468万6000円から…東京オートサロン2026

スバルは1月9日、「東京オートサロン2026」において、『レヴォーグ』と『WRX S4』の特別仕様車「STI Sport R-Black Limited II」を発表した。価格は468万6000円からだ。

【画像】レヴォーグとWRX S4の「STI Sport R-Black」

この特別仕様車は、レヴォーグ「STI Sport EX」「STI Sport R EX」およびWRX S4「STI Sport R EX」をベースとしている。

ボディカラーには特別色としてサンライズイエローを設定。エクステリアでは、ドアミラーやルーフアンテナ、アルミホイールをブラックやマットブラックのダークトーンでコーディネートし、スポーティさを強調した。

スバル WRX S4 STI Sport R-Black Limited II（東京オートサロン2026）

インテリアでは、スエード調のインパネミッドトリムとドアトリムを採用。シート表皮はイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りRECARO製フロントシートを装備し、特別感と存在感を演出している。

主な特別装備として、ウルトラスエード製シート（ブラックステッチ、イエローパーフォレーション）、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）、フルLEDハイ&ロービームランプ（ブラックベゼル）などを採用した。

スバル・レヴォーグ STI Sport R-Black Limited II

価格はレヴォーグ「STI Sport R-Black Limited II」が468万6000円、「STI Sport R-Black Limited II EX」が536万8000円。WRX S4「STI Sport R-Black Limited II EX」は530万2000円となっている。