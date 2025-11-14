ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツの小型SUV『GLB』次期型、プロトタイプの写真…内装は完全公開

メルセデスベンツ GLB 次期型のプロトタイプ
メルセデスベンツは11月12日、コンパクトSUV『GLB』次期型のプロトタイプの写真を公開した。外装は雪に覆われて確認できないが、内装は完全公開されている。

現在、GLB次期型のプロトタイプは、気候風洞での寒冷地テストを実施中。次期GLBは従来の彫刻的デザインから一転し、個性的でハイテクな要素に焦点を当てたピュアリストコンセプトを採用する。デザインは本質的な部分に絞り込まれ、最先端で上品な雰囲気を演出している。インテリアのハイライトは、ダッシュボード全幅に渡って配置されるオプションのフローティングMBUXスーパースクリーンだ。

MBUXスーパースクリーンの両端にある円形エアベントは、スポーティで未来的な効果を生み出す。シルバーシャドウ仕上げの外側リングは、ファンネル形状の前面に浮いているように見える。新しいステアリングホイールはより人間工学的に設計され、顧客の要望に応えてリミッターとDISTRONICのロッカースイッチ、音量調整用ローラースイッチが復活した。

次期GLBは2列シート5人乗りと3列シート7人乗りを用意。現行型と比較して、最初の2列シートでヘッドルームが大幅に向上した。これはSUVのルーフラインと標準装備のパノラマルーフによるものだ。2列目シートは足元空間の拡大と太もも部分のサポート延長により、快適性が大幅に改善されている。

大型パノラマルーフはセグメントで新基準を設定し、格別に広々とした開放感を提供する。オプションとして、パノラマルーフの透明度をセグメント毎に10～20ミリ秒で変更可能。透明状態では上方への明確な視界を、オパール（乳白色）状態ではプライバシー保護と直射日光でのグレア防止を実現する。

メルセデスベンツ・オペレーティング・システム（MB.OS）は、次期GLBをドライバーと共に考え、学習し、進化する知能的なコンパニオンに変える。MBUX第4世代と組み合わせることで、再設計されたウェルカムアニメーション、高度なゼロレイヤー機能、豊富なアプリ、生成AIを活用した感情応答アバター搭載のMBUXバーチャルアシスタント、Googleマップナビゲーション、強力な3D MBUXサラウンドナビゲーションを実現する。

MB.OSは最新の運転支援システムも可能にする。次期GLBは、ヨーロッパで標準装備のDISTRONIC車間距離制御を含む包括的な運転支援システムを搭載。ハードウェアは8台のカメラ、5つのレーダーセンサー、12個の超音波センサー、将来機能と定期的な無線アップデート用の十分な電力余裕を持つ水冷高性能コンピューターで構成されている。

《森脇稔》

