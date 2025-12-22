ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VW『ID.ポロ』、2026年春デビューへ…3つのパワー設定と最大航続450kmを実現

フォルクスワーゲン ID.ポロのプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン ID.ポロのプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン ID.ポロのプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン ID.ポロのプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン ID.ポロのプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン ID.ポロのプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン ID.ポロのプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン ID.ポロのプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン ID.ポロのプロトタイプ

フォルクスワーゲンは、コンパクトカー『ポロ』シリーズの新型EV『ID.ポロ』を2026年春に世界初公開すると発表した。現在、量産直前のプロトタイプが世界各地で最終テストを実施中だ。

【画像】フォルクスワーゲン ID.ポロ のプロトタイプ

ID.ポロは、フォルクスワーゲンが2026年以降に投入する小型車・コンパクトセグメントの4つの新型電気自動車モデルの第1弾となる。初代ポロの誕生から50年を迎える節目に登場する新型は、直感的な操作性、機能性、品質、手頃な価格というフォルクスワーゲンの強みを継承しつつ、デザイン責任者アンドレアス・ミント氏による新しい「ピュア・ポジティブ」デザイン言語を初めて採用した。

2026年春のデビュー時には、85kW(116ps)、99kW(135ps)、155kW(211ps)の3つのパワー出力が用意される。スポーティな『ID.ポロGTI』は166kW(226ps)で、2026年後半に追加される予定だ。

85kWと99kWバージョンには、37kWh(正味)のLFP(リン酸鉄リチウム)高電圧バッテリーが標準装備される。このバッテリーは最大90kWのDC急速充電に対応する。155kWと166kWバージョンには、パワーコ社のユニファイドセルを使用したNMC(ニッケル・マンガン・コバルト)タイプのバッテリーが搭載され、容量は52kWh(正味)、航続距離は最大450km、充電は最大130kWのDC急速充電に対応する。

ID.ポロには新開発の前輪駆動システムが採用されている。これは進化したモジュラー・エレクトリック・ドライブ・マトリックス「MEB+」をベースとしている。最新世代の高効率電気モーター「APP290」を搭載し、アンダーボディには新世代バッテリー、パワーコ社のユニファイドセルが組み込まれている。このバッテリーはセル・トゥ・パック技術を採用し、モジュールハウジングを介さず、セルを直接バッテリーパックに組み込むことで、価格、設置スペース、重量を削減しながら、エネルギー密度を約10%向上させている。

MEB+により、最新の電気駆動技術だけでなく、次世代の運転支援システムも導入される。大幅に強化された「トラベルアシスト」は、高速道路での横方向・縦方向のアシスト走行や、アシスト付き車線変更が可能になる。さらに、ID.ポロのトラベルアシストでは初めて信号機と一時停止標識の認識機能が搭載される。

ID.ポロのボディサイズは、全長4053mm、全幅1816mm、全高1530mm、ホイールベースは2600mmとなる。サイズは従来のポロ(MQB、モジュラー・トランスバース・ツールキット)とほぼ同等だが、MEB+のコンパクトな駆動モジュールにより、明確なスペース上の利点がある。室内長は19mm拡大し、特に後席で顕著だ。室内幅とヘッドルームも増加している。

荷室容量は従来のポロと比べて24%増加し、351リットルから435リットルになった。後席背もたれを倒すと、積載容量は1243リットルに拡大する(従来のポロは1125リットル)。この追加スペースにより、4ドア5人乗りのID.ポロは、これまでのどのモデルよりも多用途性が高く、都市生活や友人・家族との日常使用に最適という。

ID.ポロの開発は、ブランドグループコア内の共同プロジェクトだ。セアト&クプラがプロジェクトを主導し、ID.ポロはヴォルフスブルクのフォルクスワーゲン・デザインセンターで設計された。ソフトウェア、運転支援システム、駆動装置、シャシー、ステアリングなどの主要技術は、フォルクスワーゲンのMEB+プラットフォームから提供される。ID.ポロは、スペインのマルトレルにあるセアト&クプラの工場で生産される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW ポロ（Polo）

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES