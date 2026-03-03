ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本初、アウディ認定中古車とドゥカティの複合店舗…名古屋に4月17日開業

Audi Approved Automobile 名古屋インターが日本初Ducati正規販売店の併設店に
  • Audi Approved Automobile 名古屋インターが日本初Ducati正規販売店の併設店に

アウディジャパンとアウディ正規販売店契約を締結するファーレン名古屋は、アウディ認定中古車を取り扱うAudi Approved Automobile名古屋インターを新規オープンし、4月17日より営業を開始する。

本店舗は、アウディと同じフォルクスワーゲングループブランド傘下にある、イタリアの名門モーターサイクルブランド「Ducati」の正規販売店「ドゥカティ名古屋イースト」を併設する、日本で初めての店舗となる。アウディとドゥカティそれぞれのプレミアムモビリティとしてのブランド力を組み合わせた、新しいサービス形態だ。

Audi Approved Automobile名古屋インターは、Audi認定中古車を取り扱うAudi正規ディーラー。名古屋市の中心部から東に位置し、名古屋第二環状自動車道上社南IC出口から車で5分、東名高速道路名古屋IC出口から車で5分、地下鉄東山線本郷駅から徒歩で16分とアクセスの良いロケーションにオープンする。

アウディとドゥカティそれぞれの最新CI/CDに基づき設計された店内には、アウディ認定中古車を常時35台、ドゥカティバイクを14台展示する。アウディのメンテナンスは、近隣のAudi名東にて実施する。また、ドゥカティでは、ショールームに専用ワークショップを併設し、車両販売から高度なアフターサービスまで、ワンストップで完備した万全の体制でサポートする。

現時点で、全国におけるAudi正規販売店数は126店舗、Audi Approved Automobile取扱い店舗はAAA名古屋インターの新規オープンにより108店舗となる。

グランドオープン日である4月18日と4月19日の2日間限定で、全ての来場者を対象としたグランドオープニングフェアを開催する。最新ラインナップの展示に加え、期間限定の成約記念特典を用意している。

Audi Approved Automobile名古屋インター/Ducati名古屋イーストの所在地が愛知県名古屋市名東区貴船二丁目707番地、営業時間が10時から18時で定休日が毎週月曜日と第2火曜日、ショールームの敷地面積が1420平方メートルで延床面積が594平方メートル、展示台数がアウディ認定中古車35台(ドゥカティは新車14台)となっている。

《森脇稔》

