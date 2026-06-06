ランボルギーニからパガーニまで、劇場性・機能・完成度…現代スーパーカーを5つの視点で解説

輸入車中古車情報誌『カーセンサーEDGE』7月号（発行：リクルート）が発売された。特集は「スーパーカーの頂点へ！」。フェラーリだけにとどまらないスーパーカーの魅力と進化を、多角的な視点から掘り下げている。

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特集では、スーパーカーを語るうえで特別な存在であるフェラーリを起点としながらも、その価値観が一つではないことに着目する。ランボルギーニ『ミウラ』が切り開いた世界は、その後、ランボルギーニ、マクラーレン、アストンマーティン、ホンダ『NSX』、パガーニ、ブガッティなど多様なブランドへ広がり、それぞれが独自の価値を体現してきたと解説している。

誌面では、1960年代半ばに登場したミウラを「最初のスーパーカー」と位置付ける。スポーツカーとレーシングカーの境界線上に誕生した存在として、その歴史的意義を振り返る。設計を担当したジャンパオロ・ダラーラの功績にも触れながら、現代へ続くスーパーカーの系譜をたどる。

また、スーパーカーの進化は一つの方向ではなく、多様な価値観へ枝分かれしてきたと分析。フェラーリ『F40』やマクラーレン『MP4-12C』などを例に挙げながら、その変遷を紹介している。

フェラーリF40

特集の中心となるのは、現代のスーパーカーを5つの個性に分類した企画だ。

第1章「劇場型」では、ランボルギーニ『ミウラ』や『カウンタック』を取り上げ、見る者を魅了する存在感と演出性に注目する。

第2章「機能追求型」では、マクラーレンを代表例として、カーボン構造や軽量化、空力性能など、機能を徹底的に磨き上げる思想を解説する。

第3章「格と色気のGT型」では、ベントレー、アストンマーティン、マセラティを紹介。速さだけでは語れない品格や美しさに焦点を当てる。

第4章「精度・完成度型」では、ポルシェ、アウディ、ホンダのスーパースポーツを取り上げる。高性能に加え、信頼性や扱いやすさを兼ね備えた完成度の高さを評価する。

第5章「神話と別格」では、ブガッティ、パガーニ、ケーニグセグを紹介。現実を超えた憧れの存在として、スーパーカーのさらに上位に位置する世界を探る内容となっている。

スーパーカーを単なる高性能車ではなく、多様な価値観が共存する文化として捉え直す一冊だ。

マセラティ MC20

気になる見出し……●FEATURE スーパーカーの頂点へ！●EDGE ANGLE ちょうどいいサイズは、どこへ行った？●テリー伊藤の実車見聞録 MERCURY COUGAR XR-7●多事放論 “操作”の快適と危うさ●Ken Okuyamaの愛するクルマ BMW X7 xDrive 40d Excellence●EVの現在地 西川淳の1000km LONG TEST MINI ACEMAN SE●スーパーカーにまつわる不思議 スーパーカーデザイナーは大忙し

『カーセンサーEDGE』7月号

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