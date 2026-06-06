ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ランボルギーニからパガーニまで、劇場性・機能・完成度…現代スーパーカーを5つの視点で解説

ランボルギーニ・ミウラ
  • ランボルギーニ・ミウラ
  • フェラーリF40
  • ランボルギーニ・ガヤルド
  • マクラーレン 570S
  • アストンマーティン・ヴァンキッシュ
  • マセラティ MC20
  • アウディ R8
  • 『カーセンサーEDGE』7月号

輸入車中古車情報誌『カーセンサーEDGE』7月号（発行：リクルート）が発売された。特集は「スーパーカーの頂点へ！」。フェラーリだけにとどまらないスーパーカーの魅力と進化を、多角的な視点から掘り下げている。

【画像全8枚】

特集では、スーパーカーを語るうえで特別な存在であるフェラーリを起点としながらも、その価値観が一つではないことに着目する。ランボルギーニ『ミウラ』が切り開いた世界は、その後、ランボルギーニ、マクラーレン、アストンマーティン、ホンダ『NSX』、パガーニ、ブガッティなど多様なブランドへ広がり、それぞれが独自の価値を体現してきたと解説している。

誌面では、1960年代半ばに登場したミウラを「最初のスーパーカー」と位置付ける。スポーツカーとレーシングカーの境界線上に誕生した存在として、その歴史的意義を振り返る。設計を担当したジャンパオロ・ダラーラの功績にも触れながら、現代へ続くスーパーカーの系譜をたどる。

また、スーパーカーの進化は一つの方向ではなく、多様な価値観へ枝分かれしてきたと分析。フェラーリ『F40』やマクラーレン『MP4-12C』などを例に挙げながら、その変遷を紹介している。

フェラーリF40フェラーリF40

特集の中心となるのは、現代のスーパーカーを5つの個性に分類した企画だ。

第1章「劇場型」では、ランボルギーニ『ミウラ』や『カウンタック』を取り上げ、見る者を魅了する存在感と演出性に注目する。

第2章「機能追求型」では、マクラーレンを代表例として、カーボン構造や軽量化、空力性能など、機能を徹底的に磨き上げる思想を解説する。

第3章「格と色気のGT型」では、ベントレー、アストンマーティン、マセラティを紹介。速さだけでは語れない品格や美しさに焦点を当てる。

第4章「精度・完成度型」では、ポルシェ、アウディ、ホンダのスーパースポーツを取り上げる。高性能に加え、信頼性や扱いやすさを兼ね備えた完成度の高さを評価する。

第5章「神話と別格」では、ブガッティ、パガーニ、ケーニグセグを紹介。現実を超えた憧れの存在として、スーパーカーのさらに上位に位置する世界を探る内容となっている。

スーパーカーを単なる高性能車ではなく、多様な価値観が共存する文化として捉え直す一冊だ。

マセラティ MC20マセラティ MC20

気になる見出し……●FEATURE　スーパーカーの頂点へ！●EDGE ANGLE　ちょうどいいサイズは、どこへ行った？●テリー伊藤の実車見聞録　MERCURY COUGAR XR-7●多事放論　“操作”の快適と危うさ●Ken Okuyamaの愛するクルマ　BMW X7 xDrive 40d Excellence●EVの現在地 西川淳の1000km LONG TEST　MINI ACEMAN SE●スーパーカーにまつわる不思議　スーパーカーデザイナーは大忙し

『カーセンサーEDGE』7月号『カーセンサーEDGE』7月号

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍・雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

リクルート グループ

中古車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews