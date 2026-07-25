人気SUV・ミニバン28モデルの中古車相場を徹底比較、予算内で探すコツ

リクルートが発行する中古車情報誌『カーセンサー』9月号は、「あなたの予算オーバーは本当か？」を特集する。人気SUV15モデルと人気ミニバン13モデル、計28モデルの中古車相場を比較しながら、予算内で希望の車種を見つけるための考え方を紹介する。

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特集では、「予算オーバー」と思われる車種でも、中古車市場には幅広い価格帯が存在することに注目。購入を諦める前に価格帯全体を把握することで、予算を増やさずに希望のモデルを見つけられる可能性があるとしている。

中古車価格を左右する最も大きな要因は車両の状態だという。外観や内装、エンジンの調子など、コンディションが良い車両ほど価格は高くなる傾向にある。

さらに価格には、年式、走行距離、パワートレイン、ボディカラーやグレードという4つの要素も影響する。それぞれの条件によって価格差が生じるため、条件の優先順位を見直すことで選択肢を広げられるとしている。

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誌面には、人気SUV15モデルと人気ミニバン13モデルの中古車価格帯を一覧で掲載。いずれも車幅によるサイズ順に並べられており、検討中の車種と近いサイズのモデルを比較しやすい構成となっている。中古車相場を把握しながら、自分の予算に合った1台を探すための参考資料として活用できる内容だ。

日産セレナ

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『カーセンサー』9月号

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