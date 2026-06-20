150万円以下で見つける“大人の相棒”、自分らしいカーライフを提案

リクルートが発行する中古車情報誌『カーセンサー』8月号は、「アンダー150万円／大人のクルマ」を特集する。

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特集では、200万円や300万円をかけて「良いクルマ」を手に入れるのではなく、150万円程度で自分らしい1台を選び、その分の余裕を趣味やパートナーとの時間などに充てるライフスタイルを提案している。

誌面では、「カーセンサー的大人のクルマ選び」として4つの視点を紹介。「過去の選択条件を忘れる」「『心が動く』を最優先する」「『佇まい』から物語を見極める」「『機能美』に嘘がないか見抜く」を軸に、大人ならではの価値観に基づく中古車選びを解説する。

「過去の選択条件を忘れる」では、家族旅行や燃費性能といった従来の条件に縛られず、自分自身の価値観を優先する自由な選択を提唱する。

「『心が動く』を最優先する」では、見た瞬間に惹かれた感覚を大切にし、そのクルマと過ごす時間やライフスタイルを想像できるかどうかを重視する考え方を紹介する。

また、「『佇まい』から物語を見極める」では、細部のデザインよりも全体の雰囲気や存在感に着目し、クルマが持つ背景やストーリーを読み解く視点を提示する。

さらに、「『機能美』に嘘がないか見抜く」では、見た目だけの演出ではなく、道具として磨き上げられた本質的な価値を備えたモデルに注目している。

マツダ・ロードスター

特集内の「大人のクルマCATALOG」では、「大人の余裕を体現する色気クルマ」「大人の遊びを本気にする道具クルマ」「大人の抜け感を醸すハズしクルマ」の3テーマで、多彩な中古車を紹介。自分らしい相棒となる1台との出会いを提案している。

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『カーセンサー』8月号

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