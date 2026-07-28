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ネクステージ、買取単独店を東京と大阪に新規出店…「江戸川店」「守口大日店」オープン

『ネクステージ守口大日店』完成イメージ
  • 『ネクステージ守口大日店』完成イメージ
  • 『ネクステージ江戸川店』

ネクステージは、東京都江戸川区の「ネクステージ江戸川店」と大阪府守口市の「ネクステージ守口大日店」を新たに出店する。2026年7月27日（月）より営業を開始し、同年8月1日（土）にグランドオープンする。

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同社は2026年11月期の重点施策として、都市部を中心に買取単独店の出店を進めている。これにより、2026年11月期中間期の中古車買取台数は181,199台（前年同期比130.7%）と伸長した。今回の2店舗も取り組みの一環で、下期も出店を加速し、買取体制の強化を図る方針だ。

「ネクステージ江戸川店」は都道318号線（環状7号線）沿いに位置する。2026年11月期における東京都内3店舗目の買取単独店としてオープンし、都内の買取拠点は12拠点体制となる。ドミナント出店により、迅速な出張査定・店頭査定に対応するという。

「ネクステージ守口大日店」は国道1号線（京阪国道）と府道2号大阪中央環状線が交わる場所にある。大阪府内初の買取単独店としてオープンし、大阪府内の買取拠点は10拠点体制となる。大阪北東部エリアの需要に対応し、出張査定・店頭査定の体制を整えるとしている。

同社は「フルスイング買取」を特徴として掲げる。契約後の減額や返車の案内は行わないとしている。ただし、査定額には有効期限があり、走行メーター異常などの重大な瑕疵がある場合は対象外となる。

査定依頼はWEBで最短30秒の入力が可能で、電話でも受け付ける。店頭査定に加え、自宅への出張査定も無料で利用できる。

《森脇稔》

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