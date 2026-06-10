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アウディ『Q3スポーツバック』新型、マットカラーの「matte edition」は200台限定…778万円

・アウディ ジャパンがQ3／Q3 Sportback新型導入を記念し、200台限定のmatte editionを発売した。

・matte editionはマデイラブラウンマットの純正マットペイントを採用し、204PSの2.0リットルターボエンジンと7速Sトロニック＋quattroを搭載、価格は778万円。

アウディ Q3スポーツバック 新型の「matte edition」
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アウディジャパンは、プレミアムコンパクトSUVクーペの『Q3スポーツバック』の新型導入を記念し、200台限定の「Q3スポーツバックmatte edition」を発売した。

【画像】アウディ Q3スポーツバック 新型の「matte edition」

このモデルは「Q3スポーツバックTFSI quattro 150kW」をベースとしている。

アウディ Q3スポーツバック 新型の「matte edition」アウディ Q3スポーツバック 新型の「matte edition」

プレミアムコンパクトSUVクーペのセグメントでは稀少な純正マットペイント「マデイラブラウンマット」を採用した。このマットカラーは通常「Audi exclusive」でのみ選択できるカラーで、今回のフルモデルチェンジを記念して特別に導入された。

エクステリアにはSラインパッケージ、ダークアウディリングス＆ブラックスタイリングパッケージ、プライバシーガラス、アウディスポーツ製アルミホイール マルチスポーク Sデザイン ブラックメタリックポリッシュト＆スモークドを組み合わせ、精悍な仕上がりとなっている。

アウディ Q3スポーツバック 新型の「matte edition」アウディ Q3スポーツバック 新型の「matte edition」

インテリアには上質なレザーシートパッケージや、ナチュラルアンスラサイトのアメリカンホワイトウッドによるデコラティブパネルを配し、モダンなラグジュアリーを演出している。

パワートレインは2.0L直列4気筒DOHCガソリンターボ（204PS／320Nm）で、7速Sトロニックとquattroを組み合わせる。価格は778万円だ。

《森脇稔》

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