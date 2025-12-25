ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

メルセデスベンツのデザイントップ、ゴードン・ワグナー氏が退任へ

メルセデスAMGの「ヴィジョンAMG」とゴードン・ワグナー氏
  • メルセデスAMGの「ヴィジョンAMG」とゴードン・ワグナー氏
  • メルセデスAMGの「ヴィジョンAMG」とゴードン・ワグナー氏
  • ビジョン・ワンイレブンとそのデザインを指揮したゴードン・ワグナー。

メルセデスベンツグループの取締役会は、同社の戦略を一貫して実行するため、トップマネジメントにおける複数の新たな人事を決定したと発表した。

【画像】ゴードン・ワグナー氏

同時に、ゴードン・ワグナー氏(チーフデザインオフィサー)、トルステン・エーダー氏(電動パワートレインシステム責任者)、トーマス・ヘルムート氏(ボディ&セーフティ責任者)が退任し、新たなキャリアに進むことになる。

ゴードン・ワグナー氏は1997年、メルセデスベンツに入社。2008年にデザイン担当の副社長に就任し、メルセデスベンツのデザイン部門を率いてきた。

オラ・ケレニウスCEOは「新たな責任を担う幹部たちとの協働を楽しみにしている。これにより顧客価値、技術的卓越性、業務効率への焦点がさらに鋭くなる。同時に、長年にわたり会社と製品を形作ってきたリーダーたちが新たな道を歩む。ワーグナー氏、エーダー氏、ヘルムート氏の卓越した貢献、献身、忠誠に感謝する」と述べた。

2026年2月1日付で、現AMGデザイン責任者のバスティアン・バウディ氏がデザイン責任者に就任し、ワーグナー氏の後任となる。ワーグナー氏は本人の希望により2026年1月31日付で退任する。

2026年1月1日付で、現オペレーションサプライチェーン責任者のヤニ・フォン・ロイ=ジャン氏が調達およびサプライヤー品質の責任者に就任し、グンナー・ギューテンケ氏の後任となる。2026年2月まで両氏が共同で円滑な引き継ぎを行う。ギューテンケ氏の今後の役割については追って発表される。2026年4月1日付で、現トップエンド車両&メルセデスAMG財務・管理責任者のシュテファニー・コリッツ氏がオペレーションサプライチェーン責任者に就任する。

電動ドライブシステム責任者のエーダー氏は本人の希望により2026年5月1日付で退任する。後任には現北京ベンツ・オートモーティブ社長兼CEOのイェルク・バルテルス氏が就任する。バルテルス氏の後任として、現ケチケメート工場責任者兼メルセデスベンツ・マニュファクチャリング・ハンガリー責任者のイェンス・ビューラー氏が北京ベンツの社長兼CEOに就任する。

2026年1月1日付で、現コーポレート研究・サステナビリティ&研究開発機能責任者のローザ・マリア・コンデ・ディエス氏がボディ&セーフティの責任者に就任する。同氏は12月末に本人の希望により退任するヘルムート氏の後任となる。現チーフオブスタッフ&コーポレートオフィス責任者のイダ・ウルフ氏が2026年2月1日付でコンデ・ディエス氏の後任としてコーポレート研究・サステナビリティ&研究開発機能責任者に就任する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES