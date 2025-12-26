BYD、軽EV『RACCO』など6モデル出展へ…東京オートサロン2026

BYD Auto Japanは、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展すると発表した。

【画像】BYDラッコ

同社は今回の出展を通じて、2026年を日本市場における新エネルギー車展開の元年と位置付けている。

出展車両は次期導入モデル1車種と既販モデル5車種の計6車種。メインモデルは、2025年12月1日に発売したスーパーハイブリッドSUV『SEALION 6』と、2026年夏の発売を予定している軽EV『RACCO』だ。

その他の展示車両は『SEALION 7』『SEAL』『ATTO 3 Limited』『DOLPHIN Long Range』となっている。

ブース内にはSEALION 6フィーチャードゾーン、BYDヘリテージゾーン、BYDテックゾーンを設置。テックゾーンではモックアップや技術解説パネルを通じてBYDの先進技術を紹介する。また、オリジナルグッズが当たる会場限定ガチャガチャも設置される。

ステージイベントでは各日4回、SEALION 6に関するプレゼンテーションを実施する予定だ。

なお、1月9日11時30分から12時00分まで、展示ホール6のBYDブースにて新春プレスカンファレンスを開催。2026年に向けた同社の事業計画などを紹介する。

東京オートサロン2026は1月9日がビジネスデイ、10日と11日が一般公開日となっている。会場は幕張メッセだ。