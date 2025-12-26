ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYD、軽EV『RACCO』など6モデル出展へ…東京オートサロン2026

BYDのブースイメージ
  • BYDのブースイメージ
  • BYDラッコ
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）

BYD Auto Japanは、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展すると発表した。

【画像】BYDラッコ

同社は今回の出展を通じて、2026年を日本市場における新エネルギー車展開の元年と位置付けている。

出展車両は次期導入モデル1車種と既販モデル5車種の計6車種。メインモデルは、2025年12月1日に発売したスーパーハイブリッドSUV『SEALION 6』と、2026年夏の発売を予定している軽EV『RACCO』だ。

その他の展示車両は『SEALION 7』『SEAL』『ATTO 3 Limited』『DOLPHIN Long Range』となっている。

ブース内にはSEALION 6フィーチャードゾーン、BYDヘリテージゾーン、BYDテックゾーンを設置。テックゾーンではモックアップや技術解説パネルを通じてBYDの先進技術を紹介する。また、オリジナルグッズが当たる会場限定ガチャガチャも設置される。

ステージイベントでは各日4回、SEALION 6に関するプレゼンテーションを実施する予定だ。

なお、1月9日11時30分から12時00分まで、展示ホール6のBYDブースにて新春プレスカンファレンスを開催。2026年に向けた同社の事業計画などを紹介する。

東京オートサロン2026は1月9日がビジネスデイ、10日と11日が一般公開日となっている。会場は幕張メッセだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

東京オートサロン2026

軽自動車

東京オートサロン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES