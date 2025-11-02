ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

プジョー 208に「GT Hybrid」、48Vマイルドハイブリッドで燃費22.4km/リットル…389万円

プジョー 208 GT Hybrid
  • プジョー 208 GT Hybrid
  • プジョー 208 GT Hybrid
  • プジョー 208 GT Hybrid
  • プジョー 208 GT Hybrid
  • プジョー 208 GT Hybrid

ステランティスジャパンは10月30日、プジョー『208』に最新のハイブリッドパワートレインを搭載した新モデル「208 GT Hybrid」を発表した。メーカー希望小売価格は389万円だ。

【画像】プジョー 208 GT Hybrid

新モデルは最新世代の1.2リットル直列3気筒ガソリンターボエンジンと電動モーター内蔵6速デュアルクラッチ式トランスミッションを組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載する。軽量なボディに合わせた出力設定により、俊敏な走りと22.4km/リットル（WLTCモード）という優れた燃費性能を実現した。

プジョー 208 GT Hybridプジョー 208 GT Hybrid

ハイブリッドシステムの特徴として、電動モーターのアシストにより発進停止時の振動が抑制され、低速からの力強いトルクの立ち上がりと共にスムーズで心地よい加速を味わえる。また走行状況によって約30km/hまで電気による走行が可能で、信号待ちの多い市街地走行では1時間あたり約50%はエンジンを使用しない状態となり、実用燃費を飛躍的に向上させる。

システム合計出力は110ps、駆動用バッテリーは48Vの0.9kWhを採用。トランスミッションは6速デュアルクラッチオートマチックを搭載している。

プジョー 208 GT Hybridプジョー 208 GT Hybrid

ボディカラーは2025年10月に新色として登場した「アゲダ イエロー」に加え、208に初採用の「オケナイト ホワイト」、そして「ヴァーティゴ ブルー」と「エリクサー レッド」の合計4色を用意している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プジョー 208

プジョー（Peugeot）

コンパクトカー

ハイブリッドカー HV、HEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES