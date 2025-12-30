ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

プジョー新店舗「つくば」「水戸」、2026年1月4日オープンへ…茨城県内に2店舗展開

プジョーつくば
  • プジョーつくば
  • プジョー水戸

シリウスは、ステランティスジャパンのプジョー正規販売ディーラーネットワークとして、「プジョーつくば」と「プジョー水戸」の運営を2026年1月1日付で開始する。両店舗は2026年1月4日にオープンする予定だ。

「プジョーつくば」は茨城県つくば市の研究学園エリア、新都市中央通りに面し、つくばエクスプレス研究学園駅から徒歩12分の場所に所在する。茨城県南部エリアをカバーする店舗であり、最新のプジョーCIを備えたショールームを構える。

一方、「プジョー水戸」は国道6号に面し、北関東自動車道茨城町東ICから車で3分、水戸市中心部から車で15分の利便性の高い立地にある。県央以北の顧客を主に対象とし、幅広いエリアにプジョーの魅力を伝えるショールームとして機能する。

シリウスは2022年に設立され、ジープ横浜みなとみらい、ジープ横浜本牧オートエキスパート、ジープ足立開設準備室およびプジョー足立開設準備室を運営するグラーツ・オートモーティブ・ホールディングスの事業会社。今回の新店舗開設により、茨城エリアのユーザーに洗練された接客と高品質な商品を提供する。

プジョーつくばの所在地は、茨城県つくば市研究学園4-1-13。営業時間は10時～18時。定休日は毎週火曜・水曜だ。

プジョー水戸の所在地は、茨城県水戸市住吉町299-3。営業時間は10時～18時、定休日は毎週火曜・水曜だ。

