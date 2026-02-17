「期待のE-3008がついに…！」プジョー『3008』初のEVがSNSで話題に、価格は760万円から

ステランティスジャパンは2月12日、プジョーのCセグメントSUV『3008』初のEV『E-3008』を発売した。SNSでは、「期待のE-3008がついに…！」「ターコイズブルーが特徴的」など、話題になっている。

【画像】プジョー E-3008

新型3008は2025年7月に発表されたハイブリッドモデルが、革新的かつ上質なデザイン、優れた燃費性能、俊敏でしなやかな走りが高く評価され、「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」の10ベストカーに選出された。

新型3008は、CおよびDセグメント向けに設計されたプラットフォーム「STLA-Medium」を採用し、高い設計自由度のもとでプジョーならではの走行性能を追求したモデル。

プジョー E-3008

エクステリアはクーペの美しさとSUVの力強さを融合したファストバックフォルムとし、サイドウィンドウモールを見えないよう処理することでシームレスなサイドラインを実現。大型フレームレスグリルとライオンの爪痕をモチーフにしたLEDデイタイムランニングライトが新世代デザインを印象づける。

インテリアには、21インチのパノラミックカーブドディスプレイとコンパクトステアリングを組み合わせた「PEUGEOT Panoramic i Cockpit」を採用し、視認性と操作性を向上。最大10個の機能を割り当てられる「i-Toggles」により直感的な操作を可能にした。水平基調の造形とドアトリムへ続くファブリック、8色のアンビエントライトが一体感と多彩な表情を演出し、荷室容量は520L（最大1480L）を確保するなど、デザインと実用性を両立している。

電動モデル「E-3008」は73kWhバッテリーを搭載し、WLTCモードで604kmの航続距離を実現。水冷式温度調節システムにより最大160kWの急速充電に対応し、150kW充電器では約30分で20％から80％まで充電できる。

プジョー E-3008

床下フラット配置のバッテリーが低重心化と重量バランス最適化に貢献し、安定性と俊敏なハンドリングを実現。予熱機能や3段階回生ブレーキなどBEV専用機能も備える。

専用ホイールや塗装仕上げのホイールアーチ、リアバッジなどで差別化し、GTアルカンターラパッケージでは上質な内装と高いホールド性を提供する。メーカー希望小売価格は760万円（税込）で、CEV補助金対象となっており東京都では最大134万円の補助が受けられる。

X（旧Twitter）では、「期待のE-3008がついに…！」「蓄積された知見が最大限につぎこまれた車」「ターコイズブルーが特徴的」など注目を集めているほか、「FFモデルワングレードか」「うーんこれで760万はちと厳しい」など、様々な意見が寄せられている。

