プジョー『3008』にEV、「E-3008」発売…航続604kmで760万円

プジョー E-3008
ステランティスジャパンは2月12日、プジョーのCセグメントSUV『3008』初のEV「E-3008」を全国のプジョー正規ディーラーで発売した。メーカー希望小売価格は760万円(税込)だ。

新型3008は昨年7月に発表されたハイブリッドモデルが、革新的かつ上質なデザイン、優れた燃費性能、俊敏でしなやかな走りが高く評価され、2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー 10ベストカーに選出された。

新型3008は、CおよびDセグメント向けに設計されたプラットフォーム「STLA-Medium(ステラ ミディアム)」を採用し、高い車両の設計自由度をもってプジョーならではの走行性能を一層追求したモデルだ。

エクステリアは、クーペの美しさとSUVの力強さを融合したファストバックフォルムで、サイドウィンドウモールを外観から見えないよう処理することで洗練されたシームレスなサイドラインを描く。フロントには、大型フレームレスグリルとライオンの爪痕をモチーフにしたLEDデイタイムランニングライトを組み合わせ、プジョーの新世代デザインを力強く表現している。

インテリアには、美しく弧を描く21インチのパノラミックカーブドディスプレイと特徴的なコンパクトステアリングを組み合わせた「PEUGEOT Panoramic i Cockpit(プジョー パノラミック アイコックピット)」を設定し、ドライバーの視認性と操作性を高めている。また、最大10個の機能をカスタマイズできる「i-Toggles(アイトグル)」により、直感的な操作性を実現した。

開放感のある水平基調の造形に、コンソールのファブリック部分がドアトリムへと続くデザインで一体感を作り出し、8色から選べるアンビエントライトを重ねることで、車内にモダンで多彩な表情をもたらす。荷室容量もファストバックでありながら520L(最大1480L)を確保するなど、デザイン性と機能性を高い次元で両立している。

「E-3008」は、73kWhバッテリーを搭載し、一充電航続距離(WLTCモード)604kmを実現した。日常使いからロングドライブまで安心して走行できる高い性能を備えた電動SUVだ。

バッテリーの温度を一定に保つ水冷式の温度調節システムを搭載しており、最大160kWの急速充電に対応する。150kW急速充電器を利用した場合、約30分で20%から80%まで充電が可能だ。

さらに、床下フラット配置のバッテリーが重量バランスの最適化と低重心化に寄与し、安定性と俊敏なハンドリングを実現する。寒冷時の急速充電効率を高めるバッテリー予熱機能や、ステアリングパドルで3段階に調整できる回生ブレーキなど、日常での扱いやすさを向上させるBEV専用の機能も備えている。

エクステリアは、ハイブリッドモデルから意匠の一部を変更した。「E-3008」専用デザインのホイールが装着され、そしてホイールアーチとサイド下部が塗装仕上げとなり、新鮮な印象を与える。また、リアの専用バッジが、その存在を主張する。

グレードは、快適な乗り心地を生み出すGT アルカンターラパッケージを設定した。シート中央部にアルカンターラ素材を使用することで、上品な仕上がりとホールド感がつくられる。他、アダプティブボルスター機能によって、肩から腰までドライバーの身体をしっかりとサポートする。

「E-3008」はCEV補助金対象である。交付額の例として、東京都の場合は最大134万円で、内訳は国からの補助金としてCEV補助金89万円に加え、地方自治体からの補助金45万円である。

CEV補助金とはClean Energy Vehicle(クリーンエネルギー自動車)導入促進補助金の略で、一般社団法人次世代自動車振興センターによる補助金。EV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド車)を購入した場合に購入者が申請し、国や各地自体から受けることのできる制度で、EVおよびPHEVの購入時の金銭的負担軽減を目的に設定されている。

