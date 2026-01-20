プジョー『3008』ハイブリッド、「ブラックエディション」を150台限定発売…599万6000円

ステランティスジャパンは、プジョー『3008』新型の特別仕様車「3008 GT Hybrid Black Edition」を150台限定で全国のプジョー正規ディーラーで発売した。メーカー希望小売価格は599万6000円だ。

【画像】プジョー 3008 GT Hybrid Black Edition

2024年7月に登場した新型3008は、高効率なパワートレインと先進的なスタイルを兼ね備えたCセグメントSUVだ。クーペの美しさとSUVの力強さを融合したファストバックスタイルを採用し、モダンでスタイリッシュに仕上げている。フロントにはブランドエンブレムを配した大型フレームレスグリルを設け、ライオンの爪痕をモチーフにしたLEDデイタイムランニングライトを装備。その革新性が評価され、「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」10ベストカーを受賞した。

今回発売した「3008 GT Hybrid Black Edition」は、新型3008初の特別仕様車となる。「3008 GT Hybrid」をベースに、ブラックの最高級ナッパレザーを使用したシートとフロントシートベンチレーション機能を追加し、快適なドライブをより一層、上質に楽しめる特別仕様車だ。

さらに、フロント&リア左右のシートヒーター、フロント電動調整機能、マルチポイントランバーサポート、アダプティブボルスターなど、快適性をさらに高める装備を備えている。ボディカラーには、新型3008で初めて「ペルラネラブラック」を採用し、艶やかな黒がボディラインを際立たせる。インテリアとエクステリアにブラックをまとい、洗練された印象を強めた特別仕様車に仕上げた。

また、この特別仕様車の発売を機に、「ペルラネラブラック」を3008のカラーバリエーションに追加し、ボディカラーは計4色となる。