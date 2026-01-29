ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「これは宇宙船か何か？」“漆黒の”新型プジョー登場、『3008』の特別仕様車がSNSで話題に

プジョー 3008 GT Hybrid Black Edition
  • プジョー 3008 GT Hybrid Black Edition
  • プジョー 3008 GT Hybrid Black Edition
  • プジョー 3008 GT Hybrid Black Edition
  • プジョー 3008 GT Hybrid Black Edition

ステランティスジャパンは、新型プジョー『3008』として初の特別仕様車「3008 GT Hybrid Black Edition」を150台限定で発売。メーカー希望小売価格は599万6000円だ。SNSでは、「漆黒のプジョー、現る」「かなり好み」など話題になっている。

【画像】プジョー 3008 GT Hybrid Black Edition

2024年7月に登場した新型3008は、高効率なパワートレインと先進的なスタイルを兼ね備えたCセグメントSUVだ。クーペの美しさとSUVの力強さを融合したファストバックスタイルを採用し、モダンでスタイリッシュに仕上げている。

フロントにはブランドエンブレムを配した大型フレームレスグリルを設け、ライオンの爪痕をモチーフにしたLEDデイタイムランニングライトを装備。その革新性が評価され、「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」10ベストカーを受賞した。

今回発売した「3008 GT Hybrid Black Edition」は、新型3008初の特別仕様車となる。「3008 GT Hybrid」をベースに、ブラックの最高級ナッパレザーを使用したシートとフロントシートベンチレーション機能を追加し、快適なドライブをより一層、上質に楽しめる特別仕様車だ。

プジョー 3008 GT Hybrid Black Editionプジョー 3008 GT Hybrid Black Edition

さらに、フロント＆リア左右のシートヒーター、フロント電動調整機能、マルチポイントランバーサポート、アダプティブボルスターなど、快適性をさらに高める装備を備えている。ボディカラーには、新型3008で初めて「ペルラネラブラック」を採用し、艶やかな黒がボディラインを際立たせる。インテリアとエクステリアにブラックをまとい、洗練された印象を強めた特別仕様車に仕上げた。

X（旧Twitter）では、「漆黒のプジョー、現る」「かなり好み」「黒カッコいいけどガラ悪いなあ笑」「全体と調和していい」「インテリアバカカッコイイな！」など、高評価の声が集まっている。

また、新型のプジョー3008に対して、「洗練されたフレンチデザインがたまらない」「実車のかっこよさが異常…」「助手席から見る内装、これは宇宙船か何かですか？」など、注目が集まっている。

また、この特別仕様車の発売を機に、「ペルラネラブラック」を3008のカラーバリエーションに追加し、ボディカラーは計4色となる。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プジョー 3008

プジョー（Peugeot）

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

ステランティス

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES